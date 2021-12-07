Высокое давление признали самым опасным фактором риска для развития инсульта

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Исследования показали, что даже незначительно повышенное давление увеличивает риск развития инсульта. Борьба с повышенным давлением поможет не только предотвратить инсульт, но и избежать возникновения ряда прочих серьезных заболеваний.Медики рекомендуют всем людям в возрасте старше сорока лет регулярно проверять показатели кровяного давления. Согласно статистике, около трети взрослого населения Великобритании страдают от повышенного артериального давления.Некоторые специалисты утверждают, что повышенное кровяное давление является важнейшим фактором риска развития инсульта. С ним связывают около 50% зарегистрированных случаев.Гипертония почти всегда протекает скрыто и не показывает никаких симптомов. Узнать о ней можно только благодаря регулярным измерением показателей давления.Медики утверждают, что избежать проблем можно. Для этого стоит соблюдать здоровый образ жизни, придерживаться правильного питания, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.Отмечается, что единоразовое повышение давления не говорит о том, что у человека гипертония. Показатели давления могут меняться в течение дня. Поэтому наблюдать за изменениями следует регулярно и в случае обнаружения у себя признаков гипертонической болезни обратиться к специалисту.