Кофе может помочь снизить риск нарушений когнитивных функций

Бытуют противоречивые мнения о кофе. Кто-то называет этот напиток вредным, а кто-то, напротив, считает его полезным. Недавнее исследование показало, что высокое употребление кофе может помочь избежать снижения когнитивных функций.Для исследования ученые изучили данные о когнитивном здоровье 227 добровольцев пожилого возраста. Удалось проследить связь между высоким потреблением кофе и куда более медленным снижением функций мозга и памяти. Помимо этого удалось обнаружить, что те, кто пьет много кофе имеют более низкий риск развития деменции и болезни Альцгеймера.Предполагается, что подобный эффект связан с накоплением амилоида. Если точнее, кофе регулирует процессы накопления амилоида. Кофе обеспечивает более медленное накопление этого типа бляшек и способствует поддержанию объемов гиппокампа.Согласно информации от исследователей, кофе содержит в себе порядка тысячи разнообразных растительных соединений, которые представляют из себя прекрасный источник антиоксидантов. Однако специалисты напоминают, что не следует забывать о нормах. Чрезмерное употребление этого напитка может принести больше вреда, чем пользы.