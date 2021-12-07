Кофе может помочь снизить риск нарушений когнитивных функций
Для исследования ученые изучили данные о когнитивном здоровье 227 добровольцев пожилого возраста. Удалось проследить связь между высоким потреблением кофе и куда более медленным снижением функций мозга и памяти. Помимо этого удалось обнаружить, что те, кто пьет много кофе имеют более низкий риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
Предполагается, что подобный эффект связан с накоплением амилоида. Если точнее, кофе регулирует процессы накопления амилоида. Кофе обеспечивает более медленное накопление этого типа бляшек и способствует поддержанию объемов гиппокампа.
Согласно информации от исследователей, кофе содержит в себе порядка тысячи разнообразных растительных соединений, которые представляют из себя прекрасный источник антиоксидантов. Однако специалисты напоминают, что не следует забывать о нормах. Чрезмерное употребление этого напитка может принести больше вреда, чем пользы.
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