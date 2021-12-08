Что сделать в декабре, чтобы наконец начать худеть с Нового года?

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У нас хорошая новость: всего 15-20 минут в день помогут эффективно худеть с Нового года.Не успели похудеть к лету? Не беда, всегда можно начать худеть после Нового года! Это, конечно, шутка, но в ней есть доля правды: огромное количество женщин и мужчин обещают себе с Нового года начать жить по-новому и наконец сбросить эти пять-десять или даже пятнадцать лишних килограммов. Рассказываем, что вы можете сделать уже сегодня, чтобы намерение не осталось только планами и все-таки начать худеть с Нового года.Определите цель«Неплохо было бы похудеть» или «Немного похудеть» — не считается. Чем более конкретной будет ваша цель, тем больше шансов на ее достижение. Чем лучше мы представляем, чего именно хотим добиться, тем проще нам разложить задачу на составляющие, определить шаги и каждый день по чуть-чуть продвигаться к своей цели. Так что определите, на сколько именно килограммов и к какому времени вы планируете похудеть – но помните, что для по-настоящему полезного и стойкого результата стоит сбрасывать не больше одного килограмма в неделю.Составьте планДа, звучит скучновато, но без этого никуда. Хорошенько продумайте, как именно вы планируете худеть: с помощью физических упражнений, с помощью изменений в питании, сочетая эти две стратегии (кстати, диетологи полагают, что это самый эффективный путь). Подумайте, как и где вы планируете заниматься, какому рациону отдать предпочтение, поищите информацию об этом. И будет очень здорово, если вы заблаговременно составите программу тренировок – но будьте готовы к тому, что как минимум четверть запланированного не удастся осуществить. Практика показывает, что нам свойственно немного переоценивать себя.Займитесь своим сномОт того, достаточно ли вы спите, напрямую зависит ваш вес. Недостаток ночного отдыха, во-первых, сказывается на обмене веществ – и не в лучшую сторону. Также, если мы спим недостаточно, нарушается баланс гормонов, которые регулируют чувство сытости и чувство голода. Наконец, если мы постоянно ощущаем недосып, организм ощущает это как стресс и предпочитает не тратить калории, а запасать их в виде жира. Поэтому стоит позаботиться о режиме и качестве сна, чтобы ваш собственный организм не саботировал ваше похудение.Найдите свой вид активностиНе так трудно начать заниматься спортом, как удержаться и не бросить, когда пройдет первая эйфория. Главное правило: чтобы тренировки были эффективными, они должны вам нравиться. Если вас передергивает от одной мысли о «потении» в тренажерном зале или, наоборот, вы ненавидите круговые тренировки – не пытайтесь насиловать себя. От самых эффективных активностей не будет никакого толка, если вы будете использовать любую возможность, чтобы уклониться. И наоборот, даже самые щадящие виды спорта в итоге дадут самый отличный результат, если вы будете стремиться на тренировку и выкладывать по полной программе.Начните готовить хотя бы одно здоровое блюдо в неделюИзменения в питании лучше тоже начинать понемногу: если резко сломать привычки, высока вероятность через небольшое количество времени вернуться к прежнему рациону. Пусть изменения будут постепенными: начните с одного полезного блюда в неделю. Например, замените привычный гарнир на брокколи или стручковую фасоль. Или начните есть овсянку на завтрак хотя бы один раз в день. Кажется, что это совсем немного и несерьезно? Через месяц вы уже заметите небольшие изменения – и скорее всего, вам захочется продолжить.Откажитесь от одной плохой пищевой привычкиПривыкли пить чай с конфетой? Замените ее на орехи или сухофрукты или кусочек сыра. Любите перекусывать чем-то калорийным? Замените их на что-то более полезное, например, орехи или овощные палочки. Не меняйте весь план питания – просто откажитесь от одной, всего одной вредной привычки. Вам понравится.Начните делать зарядкуИли пятиминутную гимнастику в середине рабочего дня. Или пятнадцатиминутную прогулку. Одним словом, найдите немного времени для повседневной физической активности. Даже очень небольшие спортивные нагрузки резко ускоряют метаболизм и помогают сжигать лишний жир, даже ничего не делая. Это не говоря уже о пользе для здоровья.