Употребление йогурта на завтрак дает гипотензивный эффект Привычка употреблять на завтрак натуральный йогурт оказывает гипотензивное действие при имеющихся проблемах с высоким кровяным давлением. Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте йогурт завтрау гипотензивный эффект все https://www.medikforum.ru - Добавил validol 15 часов назад в категорию Разное Поделиться новостью Употребление йогурта на завтрак дает гипотензивный эффект Вконтакте Одноклассники Twitter Facebook Google + Linkedin Delicious Digg Голосовать За 6 Голосовать Против Читайте также Добавить комментарий Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь Искать Продвинутый поиск Вконтакте Twitter Telegram Одноклассники Сегодня в СМИ Последние комментарии Согласна, что развитие медицины в Израиле на шаг впереди, в особенности... Неожиданная информация...очень люблю кофе и всегда считала, что это отличное... Практически все морепродукты полезные для здоровья, не говоря уже о низкой... Кто-нибудь проходил эту процедуру? Есть отзывы?... Главное за сутки 4Врачи обнаружили новую группу людей, предрасположенных к аномальн... 4ВОЗ рекомендовала не применять переливание плазмы для спасения па... 4Штамм Омикрон может стать для людей «живой вакциной» – вирусолог ... 5Азиатские блюда и квашенная капуста улучшает работу кишечника и м... 5Удаление катаракты снижает риск деменции у пожилых на 30%... Listis
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