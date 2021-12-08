Виагра поможет предотвратить старческое слабоумие

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Исследование показывает, что препараты вроде виагры предотвращают или замедляют болезнь Альцгеймера. А значит, у человечества уже есть инструмент борьбы с пока ещё неизлечимым недугом.Только что опубликованное исследование учёных из Австралии показало, что виагра связана со значительным снижением риска старческого слабоумия. Следовательно, этот препарат для борьбы с импотенцией можно перепрофилировать. В исследовании использовался большой объём данных, а также искусственный интеллект. Зафиксирован биологический почерк болезни Альцгеймера и определено несколько молекулярных мишеней для лечения недуга.Проведя эту работу, учёные испытали 1 600 одобренных в США лекарств, чтобы увидеть, какие из них воздействуют на выбранные мишени. Силденафил или виагра получила одну из наиболее высоких оценок. Следовательно, она может влиять на старческое слабоумие. Анализ страховых выплат более 7 млн американцев показал, что назначение Виагры на 69% уменьшает риск диагностики болезни Альцгеймера в течение 6 лет наблюдений.Данный вывод сделан с учётом поправок на пол, расу и возраст. Виагра более всего используется для борьбы с эректильной дисфункцией, а также лёгочной гипертонией, при которой повышенное артериальное давление вызывает одышку, усталость и головокружения. Авторы исследования подчеркивают, что не доказали наличия причинно-следственной связи, и для этого необходимы дополнительные клинические испытания с участием представителей обоего пола и с использованием также плацебо.