С огоньком и пользой: как острый перец чили может продлить нашу жизнь

Хорошая новость для любителей острого! Учёные выделили свойство жгучего перца, которое может снизить риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.Результаты исследований особых свойств перца чили будут представлены на этой неделе на научных сессиях Американской кардиологической ассоциации, сообщает Independent.co.uk. В прежние годы ученым уже удалось выявить и изучить противовоспалительный, противораковый, антиоксидантный и противодиабетический эффект капсаицина – вещества, в большом количестве содержащегося в перце чили и придающего ему острый вкус. Но новое исследование позволило специалистам с уверенностью заявить о том, что регулярное потребление острого перца может продлить человеческую жизнь.Для оценки влияния овоща на продолжительность жизни ученые проанализировали данные 4729 научных работ с авторитетных баз данных по медицине и другим специальностям здравоохранения – Ovid, Cochraine, Medline, Embase и Scopus. В их число вошли результаты четырех крупных исследований, в которых изучалось воздействие частого потребления перца чили на здоровье участников. Таким образом, команде ученых удалось получить данные о состоянии здоровья и режиме питания более чем 570 тысяч жителей США, Италии, Китая и Ирана и сравнить изменения, произошедшие в группах, где участники регулярно потребляли перец чили и где его ели крайне редко.Выяснилось, что у участников первой группы:на 26% снизился риск сердечно-сосудистых заболеваний;на 23% снизился риск онкологических заболеваний;на 25% снизился риск преждевременной смерти от любой из причин.Таким образом исследователи во главе с Бо Сюй, доктором наук в области кардиологии из Кардиологического центра при Кливлендской клинике, пришли к выводу, что преобладание острой пищи в рационе действительно может снизить риск смерти, включая смерть от тяжелых заболеваний.При этом специалисты подчеркивают, что точные механизмы «работы» капсаицина все еще не установлены – хотя бы потому, что в описанных научных работах указано разное количество потребления участниками перца чили. Для подтверждения полученных результатов необходимы дополнительные исследования.