В период пандемии женщины стали чаще страдать от гипертонии

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Новое исследование американских ученых предполагает, что взрослые люди и особенно женщины стали чаще сталкиваться с повышенным артериальным давлением во время пандемии коронавируса. К такому выводу пришли исследователи из Клиники Кливленда.В основу исследования положены данные по 464 585 человек, которые ежегодно участвовали в разных программах оздоровления, спонсируемых работодателями. Работникам и их партнёрам из 50 американских штатов и округа Колумбии в течение трех лет измеряли артериальное давление. Было установлено, что его отметки в период пандемии с апреля по декабрь 2020 года оказались значительно выше, чем в 2019 году.В среднем, артериальное давление выросло на 1 - 2,5 мм ртутного столба. Напомним, что показатель давления состоит из двух чисел - верхнего систолического и нижнего диастолического. Систолическое и диастолическое давление в период пандемии выросли у мужчин и женщин во всех возрастных группах, но у представительниц прекрасного пола это наблюдалось чаще.Учёные не могут объяснить, почему женщины чаще сталкиваются с гипертонией. Но пандемия, вполне вероятно, особо тяжёлым бременем ложится именно на женские плечи, тем более, если это работающие женщины. Исследование показало, что увеличение веса не было очевидной причиной роста уровня артериального давления, но неправильный выбор продуктов мог сыграть свою роль среди прочих факторов.