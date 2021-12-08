Психогенная боль в сердце. Кардионевроз, депрессия, психологическая травма

Если мы испытываем стресс, находимся в напряжении, пережили конфликт, у нас могут возникнуть боли в сердце. Какими еще симптомами сопровождаются кардионевроз, соматизированная депрессия, психологическая травма? И что в этих случаях нужно лечить?Кардионевроз и другие неопознанные боли в области сердца считаются психосоматическими состояниями. Каковы их причины и прогнозы в коррекции? Ситуация болей в сердце и вегетативных кризов всегда индивидуальна. Если вас беспокоят подобные состояния, первым делом следует записаться на прием к доктору, чтобы пройти диагностику и соответствующую коррекцию. «Вердикт» кардиолога и невролога может быть такой – психосоматика.Психосоматика с точки зрения психологаКардионеврозСостояние непосредственно связано с физиологией. Поэтому, психотерапию в данном случае сочетают с легкими лекарствами для коррекции сердечной деятельности.Как это происходит: из-за сбоя гормонов (сахарный диабет, половое созревание, менопауза), воздействия химических веществ (отравление медикаментами, кофеин, этанол), физических гипернагрузок (дефицит сна, работоголизм), стресса - возникает вегетативный криз. Сердцу нужно обеспечить уязвимые органы кислородом, и оно начинает активнее работать. В результате - боли, спазмы и тд.Симптомы могут напугать, но, отдавая себе отчет в причинах кардионевроза, человек может быстро нормализовать свое состояние (отдохнуть, успокоиться). Но люди с повышенной тревожностью могут «застрять» в этом состоянии. И боль в сердце уже вызывается панической атакой. Возникает замкнутый круг: страх и ожидание нового приступа дают учащенное сердцебиение, возникают определенные симптомы (бросает в жар и в холод, ноги не держат, головокружение, человек начинает опасаться, что это инфаркт, накрывает паника. Это усугубляет вегетативный криз, боли возвращаются. В этом случае доктор может прописать травяные сборы и психотерапию.Соматизированная депрессия (СЗ)Этот вид депрессии развивается под воздействием внутренних факторов, протекает скрыто и проявляется через разнообразные боли в органах.Рассмотрим пример: человек ведет активный образ жизни, но в его мозге идет нарушение в работе нейромедиаторов. Это отражается на организме, сердце начинает работать интенсивнее, возникает тяжесть в грудине.При СЗ происходит сбой химии головного мозга. Ситуацию можно исправить при помощи медикаментозной психотерапии. Но важно помнить, что лекарства, которые прописал вам врач, позволят восстановить химию, снять сердечные симптомы, но не повлияют на ваше восприятие жизни. И тут имеет смысл поработать с образом жизни, установками, проблемами и потерями, которые долгое время формируют чувство душевной тяжести.ПсихотравмаПодавляемые психологические травмы у успешных и активных людей скрыты очень глубоко. И есть риск, что значимые болезненные переживания из прошлого, дадут о себе знать. Если человек не смог справиться с внутренним конфликтом, включается защитный механизм психики. И мозг решает их вытеснить. Но на фоне определенных событий подсознание «видит» связь с травмой и через ассоциацию возвращается к спрятанной боли. Возникает «сердечная» симптоматика. Неосознанно организм переживает стресс, идет нагрузка на сосудистую систему.Оптимальным вариантом решения проблемы будет обращение к психотерапевту.