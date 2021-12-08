Будет ли найдено лекарство от хронической рвоты

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Это расстройство превращает период беременности в настоящий кошмар для многих женщин, которых даже посещают суицидальные мысли. Но врачи всё ещё не до конца разобрались с тем, откуда берётся хроническая рвота.Тяжёлый токсикоз в период беременности может по-настоящему сводить с ума, и с этим неприятным расстройством сталкиваются миллионы женщин в разных странах мира. Иногда тошнота и рвота не проходят днями, неделями, а в некоторых самых тяжёлых случаях и месяцами, так что женщин даже посещают суицидальные мысли. Естественно, что ни о каком качестве жизни будущих мам говорить не приходится, но радикально помочь им пока нельзя, как говорит профессор нейрофармакологии Лондонской школы медицины и стоматологии Гарет Сангер (Gareth Sanger).Он рассказал, что некоторые исследования показывают решимость измученных токсикозом женщин идти на радикальные меры - они даже готовы выпить таблетку, которая с вероятностью в 50% может их излечить от токсикоза или убить, и это очень плохо. 25% страдающих от тяжёлого токсикоза женщин раздумывают о том, чтобы свести счёты с жизнью. Вообще хроническая рвота - довольно распространённое явление, от которого страдает каждый 8-й человек регулярно.Причины этого расстройства различаются - от воздействия химиотерапии до расстройств желудка. Иногда рвота вызывается какими-либо вирусами, бывает связана с тревожными расстройствами и депрессиями. В соответствии с одной из теорий, выделяемые мозгом в ответ на тревожные расстройства химические вещества нарушают баланс бактерий в кишечнике, что и приводит к тошноте. Увы, никакого надёжного лечения хронической рвоты, которая называют в медицине hyperemesis gravidarum, нет. Науке необходимо экстренно провести исследования о причинах этого явления. И когда ответы на данный вопрос как будут получены, появятся и надежные лекарства.