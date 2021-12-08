AstraZeneca установила причина тромбов после вакцинации

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Фармацевтический гигант AstraZeneca выяснил, почему в редчайших случаях после проведения прививок их препаратом у людей развиваются смертельно опасные тромбы. Оказывается, вакцина служит своего рода магнитом и притягивает тромбоциты, которые организм ошибочно воспринимает в качестве угрозы и атакует.Учёные полагают, что решили загадку редко встречающихся тромбов после использования вакцины от компании AstraZeneca, которая была разработана Оксфордском университетом. Группа международных экспертов, включая и представителей самого фармацевтического гиганта, подтверждает, что в очень незначительном количестве случаев (приблизительно 1 на 100 000) вакцина может запустить цепную реакцию, при которой организм путает собственные тромбоциты в крови с фрагментами вируса.Считается, что изготовленная в Великобритании вакцина спасла около миллиона жизней от коронавируса, именно её использовали в этой стране в начале нынешнего года при старте массовой вакцинации. Вакцина позволила британцам стать самой вакцинированной страной западного мира. Но опасения по поводу тромбов привели к запрету использования препарата лицами моложе 40 лет. Имела поэтому в этой группе людей более активно применялись вакцины от компании Pfizer и Moderna. Также вакцина от AstraZeneca было запрещена во многих европейских странах, а в Америке вообще не приобрели ни одной ее дозы.И вот теперь исследователи из Университета Кардиффа по заданию британского правительства установили причины этого феномена тромбов. Оказывается, оболочка векторной вакцины (ослабленный вирус простуды), которая используется для обучения клеток нейтрализовывать коронавирус, иногда работает своего рода магнитом, который привлекает тромбоциты - белки в крови. И по ещё неустановленным причинам организм по ошибке воспринимает эти тромбоциты в качестве угрозы, выделяя антитела для борьбы с ними. Комбинация тромбоцитов и антител сцепляется между собой, что и формирует опасные кровяные сгустки. В Великобритании зафиксировано уже 426 подобных случаев. 73 из них закончились смертью.