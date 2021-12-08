Создана жвачка против COVID-19

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Содержащая растительный белок жвачка сокращает уровень передачи коронавируса на 95%. Она как бы захватывает и нейтрализует вирус в слюне заражённого, как показало исследование ученых из Пенсильвании.Ношение масок намного снижает передачу коронавируса. Во многом из-за того, что эти маски носят заражённые ковидом люди, которые об этом не знают. Они разговаривают, дышат, кашляют или чихают, но маски блокируют выбрасывания вредных частиц из полости рта, как показывают многочисленные эксперименты. А если эти маски носят и окружающие, то вероятность заражения сокращается в несколько раз. Но маски порядочно надоели человечеству, и им может быть создана альтернатива.Исследователи из Пенсильвании разработали жевательную резинку, которая практически полностью сокращает вероятность передачи коронавируса. Если заражённый используют эту жвачку, она нейтрализуют патоген, который содержится в слюне. Для этого в состав жвачки добавлен растительный белок под названием АСЕ2. Он не даёт вирусу атаковать клетку хозяина в человеческом организме, за счет связывания с рецепторами SARS-CoV-2. Когда образцы слюны из полости рта пациентов с коронавирусом подвергли воздействию этой жвачки, то продукт весом 50 мг со вкусом корицы уменьшил там вирусную нагрузку на 95%.Сейчас команда исследователей работает над получением разрешения для проведения полноценных клинических исследований на людях. А они должны показать, насколько этот подход безопасен и эффективен. Если выводы подтвердятся, начнется широкое производство данной жвачки.