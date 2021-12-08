Кофе может помочь в профилактике цирроза

Печень выполняет важнейшую роль в организме человека. Диетолог Кортни Д'Анджело назвала напиток, который поможет поддержать здоровье печени. Этим напитком оказался кофе.

В своих словах диетолог опиралась на проведенное ранее исследование, которое гласит, что кофе способствует снижению риска развития цирроза. А также кофе может защитить печень от неалкогольной жировой болезни. Полезные свойства напитка объясняются его способностью снижать накопление жира и повышать объем антиоксидантов в печени. Они в свою очередь уменьшают активность вредных веществ и препятствуют разрушению гепатоцитов.

Специалист рассказала, что не весь кофе обладает полезными эффектами. Кофе с различными добавками, например, с сахаром или сливками теряет свои полезные свойства. Поэтому важно употреблять его в чистом виде.

Также специалисты заверяют, что кофе может предотвращать рубцевание печени. Этот напиток имеет свойство снижать риск развития цирроза и прочих заболеваний печени, а еще способствует нормализации ее функций.

Ранее мы уже рассказывали о полезных свойствах кофе. Например, о том, что кофе может снижать риск нарушений когнитивных функций человека.
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