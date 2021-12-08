Кофе может помочь в профилактике цирроза
В своих словах диетолог опиралась на проведенное ранее исследование, которое гласит, что кофе способствует снижению риска развития цирроза. А также кофе может защитить печень от неалкогольной жировой болезни. Полезные свойства напитка объясняются его способностью снижать накопление жира и повышать объем антиоксидантов в печени. Они в свою очередь уменьшают активность вредных веществ и препятствуют разрушению гепатоцитов.
Специалист рассказала, что не весь кофе обладает полезными эффектами. Кофе с различными добавками, например, с сахаром или сливками теряет свои полезные свойства. Поэтому важно употреблять его в чистом виде.
Также специалисты заверяют, что кофе может предотвращать рубцевание печени. Этот напиток имеет свойство снижать риск развития цирроза и прочих заболеваний печени, а еще способствует нормализации ее функций.
Ранее мы уже рассказывали о полезных свойствах кофе. Например, о том, что кофе может снижать риск нарушений когнитивных функций человека.
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