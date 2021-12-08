Кофе может помочь в профилактике цирроза

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Печень выполняет важнейшую роль в организме человека. Диетолог Кортни Д'Анджело назвала напиток, который поможет поддержать здоровье печени. Этим напитком оказался кофе.В своих словах диетолог опиралась на проведенное ранее исследование, которое гласит, что кофе способствует снижению риска развития цирроза. А также кофе может защитить печень от неалкогольной жировой болезни. Полезные свойства напитка объясняются его способностью снижать накопление жира и повышать объем антиоксидантов в печени. Они в свою очередь уменьшают активность вредных веществ и препятствуют разрушению гепатоцитов.Специалист рассказала, что не весь кофе обладает полезными эффектами. Кофе с различными добавками, например, с сахаром или сливками теряет свои полезные свойства. Поэтому важно употреблять его в чистом виде.Также специалисты заверяют, что кофе может предотвращать рубцевание печени. Этот напиток имеет свойство снижать риск развития цирроза и прочих заболеваний печени, а еще способствует нормализации ее функций.Ранее мы уже рассказывали о полезных свойствах кофе. Например, о том, что кофе может снижать риск нарушений когнитивных функций человека.