Марихуана может испортить сон - новости медицины

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Кажется, ученые не зря сомневаются в снотворных свойствах каннабиса. По последним научным данным, марихуана, наоборот, может расстроить сон, особенно у постоянных потребителей.Исследование, опубликованное в журнале BMJ, показало: взрослые, которые употребляют травку более двадцати дней в течение последнего месяца, на 64% чаще спят менее шести часов в сутки и на 76% чаще спят дольше девяти часов.При этом потребление марихуаны менее 20 дней в течение последнего месяца не создавало проблем со сном, но люди на 47% были более склонны спать по девять и более часов в сутки.В чем проблема, если человек спит больше или меньше нормыАмериканский Центр по контролю и профилактике заболеваний считает 7-8 часов в сутки оптимальной продолжительностью сна для взрослых. А крупные популяционные исследования показывают, что как короткий, так и слишком продолжительный сон связаны с повышенным риском сердечных приступов и инсультов, а также с прогрессированием атеросклероза, диабета, ишемической болезни сердца и других сердечно-сосудистых заболеваний.В исследовании приняли участие более чем 20 тысяч взрослых в возрасте от 20 до 59 лет. Данные были собраны Национальным центром статистики здравоохранения (NCHS) для оценки состояния здоровья и питания взрослых и детей в Соединенных Штатах.