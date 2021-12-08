Удаление катаракты снижает риск деменции у пожилых на 30%

Лечение катаракты на 30% снижает риск развития деменции у пожилых людей. Ученые полагают, что дело в восстановлении циклов сна и получении полного объема информации мозгом.Катаракта, заболевания глаз при диабете и возрастная дегенерация желтого пятна связаны с повышенным риском деменции. Это убедительно показало недавнее исследование, опубликованное в British Journal of Ophthalmology. Тогда ученые предположили, что все дело в уменьшении количества информации, получаемой от зрения.Помутнение хрусталика — катаракта — встречается у почти 100 миллионов человек по всему миру, и часто приводит к полной потере зрения. 45% слепых людей потеряли способность видеть именно из-за катаракты. Обычно это заболевание развивается в пожилом возрасте, хотя и встречается у детей.Развиться катаракта может из-за генетической предрасположенности, отравления лекарствами или из-за инфекции, из-за диабета, проблем с почками или щитовидной железой. Также к появлению этой болезни может приводить авитаминоз, ионизирующее излучение (в частности радиация), травмы и плохое состояние окружающей среды. Лечат катаракту удалением поврежденного хрусталика и заменой его на искусственную линзу.Нынешнее исследование показывает, что восстановление зрения на 30% снижает риск развития деменции по сравнению с пациентами, которым не удалили катаракту. При это пониженный риск остается как минимум на протяжении 10 лет после операции. Положительный эффект отмечен в том числе для болезни Альцгеймера, которая считается основной причиной деменции.Ученые предполагают, что снижение риска деменции связано с тем, что мозг пациентов снова получает полную информацию от глаз. Однако есть и другая теория: возможно дело в синем свете, который блокируется катарактой. Без него нарушаются циклы сна и может начаться дегенерация нервных тканей.«Некоторые особые клетки сетчатки связаны с познанием и регулируют циклы сна, и эти клетки хорошо реагируют на синий свет», — сказала ведущий автор исследования, доктор Сесилия С. Ли. — «Катаракта блокирует синий свет, а операция по её удалению может восстановить работу этих клеток».