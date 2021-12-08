Азиатские блюда и квашенная капуста улучшает работу кишечника и мозга

Один из специалистов австрийского центра здоровья, терапевт Хеннинг Сартор рассказал о влиянии нормальной микрофлоры кишечника на работу всего организма. Сартор утверждает, что употребление азиатской кухни, и, в частности, квашенной капусты способствует восполнению нормального количества полезных бактерий в кишечнике.Терапевт Хеннинг Сартор утверждает, что правильная работа кишечника — залог правильной работы организма. Если количество и состав бактериальной флоры будет нарушен, это может привести к активации воспалительных заболеваний в кишечнике, запорам, ожирению и диабету, болезням костей и мышц, а также к нервно-психическим расстройствам.Снижение кислотной среды в кишечнике тормозит обмен глюкозы в мозге, что ведет к нарушению работы самого мозга и понижению когнитивных способностей. Это в дальнейшем может стать причиной развития болезни Альцгеймера.Поэтому, как утверждает Сартор, для нормальной работы кишечника, а впоследствии мозга и всего организма, следует избегать переедания и связанного с этим, процесса образования токсинов. Последние оказывают негативное влияние на содержание бактерий и кислотность кишечника. Это можно достичь, если включать в свой рацион блюда азиатской кухни и квашенную капусту.