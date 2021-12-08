Штамм Омикрон может стать для людей «живой вакциной» – вирусолог Чумаков

Российский ученый заявил, что заразившиеся Омикроном люди могут приобрести иммунитет к более опасным и тяжелым вариантам ковид-инфекции.Вирусолог Петр Чумаков высказал в интервью мнение о том, что новый штамм Омикрон может стать для людей своеобразной «живой вакциной», защищающей как от заражения при новом столкновении с вирусом, так и от тяжелых форм коронавирусной инфекции.«Переболевшие им пациенты получат иммунитет к более болезнетворным вариантам инфекции», - заметил Чумаков.Вирусолог пояснил, что научный мир сегодня всерьез рассматривает версию об эволюционной трансформации коронавируса. Распространяемый новым штаммом, вирус стал более контагиозным, но в то же время перестал быть патогенным, как раньше. Чумаков допустил, что«таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса».Ученый добавил, что подобное предположение нуждается в проверке. Станут ли переболевшие после заражения омикрон-штаммом устойчивыми к более серьезным формам ковида, покажет только время.Также Чумаков полагает, что распространение Омикрона, несмотря на высокую скорость, все же не потребует серьезных мер вроде локдаунов. Есть много шансов, что нагрузка на медучреждения в его случае не окажется столь значительной, какой она была на предыдущих этапах пандемии.