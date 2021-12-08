Врачи обнаружили новую группу людей, предрасположенных к аномальному холестерину

Врачи из Института Кеннеди Кригера рекомендуют детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) проходить скрининг на аномально высокий или низкий уровень холестерина хотя бы один раз в детстве, поскольку РАС является фактором риска заболеваний сердечно-сосудистого спектра как у детей, так и у взрослых.Рекомендация стала результатом недавнего исследования, которое обнаружило снижение уровня холестерина липопротеидов высокой плотности, известного как хороший холестерин, у лиц из семей с двумя или более детьми с РАС. Кроме того, они обнаружили пониженные или повышенные уровни других липидов.Результаты исследования были представлены в журнале Translational Psychiatry. В работе приняли участие врачи из Детской национальной больницы в Вашингтоне, Национального института сердца, легких и крови США и Национального института здоровья США.«Наша работа показывает, что уровень липидов не соответствует норме у многих людей с РАС. Мы рекомендуем детям с РАС проходить скрининг на аномальные уровни общего холестерина и холестерина ЛПВП», - отмечает один из авторов исследования доктор Элейн Тирни, детский и подростковый психиатр из Института Кеннеди Кригера.