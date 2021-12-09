Беременным нужна средиземноморская диета

Если будущие мамы следуют средиземноморской диете или практикуют осознанную медитацию, то они на 42% реже рожают детей с дефицитом веса. К такому выводу пришли исследователи из Испании.Беременным следует придерживаться средиземноморской диеты, которая и без того считается самой полезной в мире. Небольшое по масштабу исследование в Испании, в котором приняли участие 1 200 будущих мам, показало, что именно этот тип питания уменьшает вероятность появления на свет ребёнка с дефицитом веса. Авторы исследования наблюдали за мамами во второй период их беременности. У всех имелся повышенный риск рождения ребенка с низким весом.Дефицит веса при рождении - это фактор риска будущих проблем с мозгом и сердцем, которые могут появиться по мере взросления малыша. Результаты показали, что соблюдающие средиземноморскую диету женщины на 42% реже рожали детей с низким весом.Средиземноморская диета состоит преимущественно из овощей, фруктов, морепродуктов и оливкового масла. В ней почти нет красного мяса, мучных продуктов и тому подобных вредных углеводов. Также исследование показало и пользу так называемой осознанной медитации, которую практикуют очень многие знаменитости, включая принца Гарри и Бейонсе. Поклонники этого вида снятия стресса сокращали вероятность дефицита веса при рождении ребёнка на 34%.