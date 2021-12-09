Медики рассказали, кому лучше отказаться от употребления имбиря и почему

Этот продукт можно употреблять не всем.Имбирь широко применяется в народной медицине, потому что он обладает рядом лечебных свойств. Но вы будете удивлены, узнав, что этот волшебный ингредиент также может вызывать побочные эффекты. Кому стоит от него отказаться?Эксперты отмечают, что в составе имбиря есть множество витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других веществ, которые поддерживают организм в тонусе. Особенно имбирь рекомендуется употреблять в осенне-зимний период, потому что он обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.Однако несмотря на всю полезность, этот продукт можно употреблять не всем. Во вред он будет работать людям, у которых диагностированы заболевания органов желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва). Корень имбиря может усугубить ситуацию и спровоцировать воспаление.Также от имбиря стоит отказаться тем, кто придерживается низкобелковой диеты. Без достаточного уровня белка в организме, имбирь абсолютно бесполезен как источник крепкого иммунитета.Людям с плохой свертываемостью крови также не стоит увлекаться продуктом, потому что пряность влияет на иммунологические показатели крови. Лучше обсудить риски с врачом.Небезопасно употребление имбиря при беременности. По мнению гинекологов, употребление имбиря сверх установленного лимита в 1500 мг в день может увеличить риск выкидыша. Чтобы быть в безопасности, рекомендуется избегать употребления слишком большого количества имбиря во время беременности и употреблять его только после консультации с врачом.