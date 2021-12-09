Медики рассказали, кому лучше отказаться от употребления имбиря и почему
Имбирь широко применяется в народной медицине, потому что он обладает рядом лечебных свойств. Но вы будете удивлены, узнав, что этот волшебный ингредиент также может вызывать побочные эффекты. Кому стоит от него отказаться?
Эксперты отмечают, что в составе имбиря есть множество витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других веществ, которые поддерживают организм в тонусе. Особенно имбирь рекомендуется употреблять в осенне-зимний период, потому что он обладает противовирусными и антибактериальными свойствами.
Однако несмотря на всю полезность, этот продукт можно употреблять не всем. Во вред он будет работать людям, у которых диагностированы заболевания органов желудочно-кишечного тракта (гастрит, язва). Корень имбиря может усугубить ситуацию и спровоцировать воспаление.
Также от имбиря стоит отказаться тем, кто придерживается низкобелковой диеты. Без достаточного уровня белка в организме, имбирь абсолютно бесполезен как источник крепкого иммунитета.
Людям с плохой свертываемостью крови также не стоит увлекаться продуктом, потому что пряность влияет на иммунологические показатели крови. Лучше обсудить риски с врачом.
Небезопасно употребление имбиря при беременности. По мнению гинекологов, употребление имбиря сверх установленного лимита в 1500 мг в день может увеличить риск выкидыша. Чтобы быть в безопасности, рекомендуется избегать употребления слишком большого количества имбиря во время беременности и употреблять его только после консультации с врачом.
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