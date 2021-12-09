Мифы о здоровом питании

Сегодня нам предлагается такое количество диет, что можно окончательно запутаться в том, какие из них считаются здоровыми, а какие вредными. Вот почему следует в первую очередь разобраться с популярными мифами, связанными с питанием.Отказ от приема пищи помогает худеть. Самый большой миф всех времён и народов. Если вы отказываетесь от регулярного питания, то тем самым замедляется метаболизм. И съеденная за обедом пища будет сгорать гораздо более медленно. Тела станет вялым, и ко времени следующего приёма пищи вы будете так голодны, что съедите больше необходимого.Завтрак - самая важная часть дня. Исследования показывают, что отказ от завтрака снижает потребление калорий. Он связан со многими преимуществами, включая улучшение контроля уровня сахара в крови. Но дети и подростки, а также нуждающиеся в повышенном количестве питательных веществ люди вроде будущих мам должны не отказываться от завтрака.Жир делает нас толстыми. Жир выполняет множество полезных функций, например, защищает органы, поддерживает клеточные мембраны, способствует росту и развитию, поглощает необходимые витамины. Диеты с низким количеством жира увеличивают риск проблем со здоровьем, включая метаболический синдром. Выбирайте ненасыщенные жиры, полезные для сердца вроде тех, что содержатся в оливковом масле, орехах и авокадо, а не трансжиры из жирного масла и молочки.Для оптимального здоровья нужно есть небольшими порциями и часто. Этот метод используется людьми для ускорения обмена веществ. Но если вы здоровы, то частота приёма пищи не имеет никакого значения - важно лишь удовлетворять потребности в энергии. А вот при наличии диабета, ишемической болезни сердца, синдрома раздражённого кишечника или даже при беременности более частое питание может быть полезным.Белый картофель вреден для здоровья. Любимая россиянами картошка часто называется вредным продуктом, мешающим похудеть. Но этот продукт с крахмалом очень питателен, его можно включать в здоровый рацион. Картофель - отличный источник множества питательных веществ, включая калий, витамин С и клетчатку. В целом, слишком большое количество любой еды вредно для здоровья, и особенно жареной.Все смузи и соки полезны. Некоторые соки действительно питательны. Свежеприготовленный сок из крахмалистых овощей или смузи может стать отличным способом увеличить потребление витаминов, минералов и антиоксидантов. А вот магазинные соки так набиты сахаром и калориями, что могут вызвать лишний вес и спровоцировать кариес.