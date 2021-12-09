Почему немеют руки во сне?

Когда определенные участки сдавлены, кровь может не поступать в конечности. По этой причине появляется онемение или ощущение покалывания. Далее мы расскажем про это более подробно.Бывает так, что посреди ночи мы просыпаемся от ощущения, будто через наши руки или пальцы пропускают электрический ток. Иногда бывает, что руки немеют, и мы просто перестаем их чувствовать.Подобные ситуации могут даже вызвать панику среди людей, страдающих от таких состояний. Однако это может быть связано с безобидными причинами, например, с плохой осанкой.Вы хотите узнать об этом подробнее? Читайте далее!Почему немеют рукиИ судороги, и онемение неприятны вне зависимости от того, спим мы или нет. Если это случается с нами лишь иногда, это не проблема. Однако, если это ощущение появляется с определенной периодичностью, возможно, следует уделить ему больше внимания.Онемение может возникать в любой части тела, хотя наиболее часто оно затрагивает конечности: руки, ноги, кисти и ступни. Симптомы – ощущение покалывания, как будто в нас воткнули десятки маленьких булавок или иголок; некоторые люди даже испытывают жжение.По данным специалистов, основными причинами онемения рук во сне являются:Недостаток витамина B12Прием некоторых лекарствПовреждение или давление на нерв кисти и запястьяПребывание в одной позе долгое времяЛегкая травма руки, например, ушибТравма шеи может вызвать онемение пальцев, кистей или предплечийЗадержка жидкости: это происходит в основном из-за менопаузы, беременности или избыточного весаВыполнение задач, связанных с постоянным сгибанием и разгибанием запястий, а также с применением большой силы, или работа с инструментами, которые вибрируют или оказывают давление.Иногда онемение рук из-за нехватки витамина B12 связано с потреблением таких лекарств, как метформин, используемых для контроля диабета и метаболического синдрома, а также оральных контрацептивов, гипотензивных, противосудорожных средств, лекарств от болезни Паркинсона, рака и других.Повреждение запястья и онемение кистиЕсть люди, у которых одна или обе руки немеют по ночам хотя бы раз в неделю. Есть те, кто обращается к врачу, другие считают это вариантом нормы, пока это их не слишком беспокоит.При повреждении запястья человек может страдать не только от онемения и ночных судорог, но и от слабости конечности, невозможности удерживать предметы или сильной боли при выполнении определенных движений. Если не решить проблему вовремя, с годами это может привести к потере чувствительности.Чтобы узнать, связано ли ночное онемение рук с повреждением нервов, необходимо обратиться к врачу. Также важно знать точную область боли или дискомфорта.Так, больше всего от судорог или онемения ночью страдают большой, указательный и средний пальцы. У данной проблемы есть название, и ее причины известны.Синдром запястного каналаЭто состояние также известно как «туннельный синдром». С медицинской точки зрения он определяется как периферическая невропатия. Она развивается, когда срединный нерв, который проходит от предплечья к кисти, подвергается давлению.Запястный нерв отвечает за ощущение и движение кисти и пальцев. Когда он зажат, это вызывает онемение.Почему это происходит, когда мы спим? Иногда люди с синдромом запястного канала испытывают неприятные ощущения постоянно, но они ухудшаются во время сна из-за длительного нахождения в одной позе.Если симптомы отражаются на безымянном пальце и мизинце, это связано с проблемами давления в локтевом нерве. Например, если вы ударились локтем, вы почувствуете своего рода «электричество» в этой области.Этот нерв также отвечает за мобилизацию области между ключицей и первым ребром. Также онемение происходит при сдавливании кровеносных сосудов. По этой причине этот симптом нуждается в тщательном анализе.Обычно проблемы с локтевым нервом являются врожденными или появляются в результате повторяющихся движений (например, при занятиях теннисом, как указано в этом исследовании, проведенном Медицинским центром Вильявисиоса-де-Одон в Мадриде) или часто повторяемых неправильных поз.Что делать, когда немеют руки?Если вы испытываете онемение или покалывание в руках (особенно ночью), велика вероятность того, что вы страдаете синдромом запястного канала или заболеванием локтевого нерва.В обоих случаях рекомендуется обратиться к врачу для постановки диагноза. Если проблему не лечить, со временем боль станет мучительной и постоянной. Неспособность различать горячее и холодное – серьезное последствие, как и атрофия основания большого пальца.Согласно исследованию, проведенному Национальным институтом медицинских наук и питания Сальвадора Субиран (Мексика), риск возникновения этих проблем выше у женщин.Упражнения для предотвращения онеменияЧтобы не допустить развиия осложнений, рекомендуются некоторые упражнения, которые направлены на то, чтобы дать отдых запястному каналу и сбросить лишнее напряжение.Возьмите в ладонь небольшой резиновый мяч (его можно купить в спортивном магазине или зоомагазине).Сведите пальцы и сожмите его.Повторите несколько раз, удерживая давление в течение нескольких секунд.Старайтесь делать это упражнение хотя бы раз в день. Выполняйте его, например, когда едете в метро на работу или домой, стоите в очереди или пока ждете ребенка в школе.Наконец, вы также можете делать это во время просмотра фильма, чтения книги или принятия ванны. Важно практиковать его в течение нескольких минут каждый день. Таким образом укрепится нерв, и вы заметите, что ваши руки не так сильно немеют по ночам.Помните, что при возникновении любой проблемы такого типа вам следует обратиться к врачу. Особенно, если онемение происходит часто или сопровождается другими симптомами, такими как лихорадка или боль. Профилактика всегда будет ключевым моментом в данном вопросе.