Почему немеют руки во сне?
Бывает так, что посреди ночи мы просыпаемся от ощущения, будто через наши руки или пальцы пропускают электрический ток. Иногда бывает, что руки немеют, и мы просто перестаем их чувствовать.
Подобные ситуации могут даже вызвать панику среди людей, страдающих от таких состояний. Однако это может быть связано с безобидными причинами, например, с плохой осанкой.
Вы хотите узнать об этом подробнее? Читайте далее!
Почему немеют руки
И судороги, и онемение неприятны вне зависимости от того, спим мы или нет. Если это случается с нами лишь иногда, это не проблема. Однако, если это ощущение появляется с определенной периодичностью, возможно, следует уделить ему больше внимания.
Онемение может возникать в любой части тела, хотя наиболее часто оно затрагивает конечности: руки, ноги, кисти и ступни. Симптомы – ощущение покалывания, как будто в нас воткнули десятки маленьких булавок или иголок; некоторые люди даже испытывают жжение.
По данным специалистов, основными причинами онемения рук во сне являются:
Недостаток витамина B12
Прием некоторых лекарств
Повреждение или давление на нерв кисти и запястья
Пребывание в одной позе долгое время
Легкая травма руки, например, ушиб
Травма шеи может вызвать онемение пальцев, кистей или предплечий
Задержка жидкости: это происходит в основном из-за менопаузы, беременности или избыточного веса
Выполнение задач, связанных с постоянным сгибанием и разгибанием запястий, а также с применением большой силы, или работа с инструментами, которые вибрируют или оказывают давление.
Иногда онемение рук из-за нехватки витамина B12 связано с потреблением таких лекарств, как метформин, используемых для контроля диабета и метаболического синдрома, а также оральных контрацептивов, гипотензивных, противосудорожных средств, лекарств от болезни Паркинсона, рака и других.
Повреждение запястья и онемение кисти
Есть люди, у которых одна или обе руки немеют по ночам хотя бы раз в неделю. Есть те, кто обращается к врачу, другие считают это вариантом нормы, пока это их не слишком беспокоит.
При повреждении запястья человек может страдать не только от онемения и ночных судорог, но и от слабости конечности, невозможности удерживать предметы или сильной боли при выполнении определенных движений. Если не решить проблему вовремя, с годами это может привести к потере чувствительности.
Чтобы узнать, связано ли ночное онемение рук с повреждением нервов, необходимо обратиться к врачу. Также важно знать точную область боли или дискомфорта.
Так, больше всего от судорог или онемения ночью страдают большой, указательный и средний пальцы. У данной проблемы есть название, и ее причины известны.
Синдром запястного канала
Это состояние также известно как «туннельный синдром». С медицинской точки зрения он определяется как периферическая невропатия. Она развивается, когда срединный нерв, который проходит от предплечья к кисти, подвергается давлению.
Запястный нерв отвечает за ощущение и движение кисти и пальцев. Когда он зажат, это вызывает онемение.
Почему это происходит, когда мы спим? Иногда люди с синдромом запястного канала испытывают неприятные ощущения постоянно, но они ухудшаются во время сна из-за длительного нахождения в одной позе.
Если симптомы отражаются на безымянном пальце и мизинце, это связано с проблемами давления в локтевом нерве. Например, если вы ударились локтем, вы почувствуете своего рода «электричество» в этой области.
Этот нерв также отвечает за мобилизацию области между ключицей и первым ребром. Также онемение происходит при сдавливании кровеносных сосудов. По этой причине этот симптом нуждается в тщательном анализе.
Обычно проблемы с локтевым нервом являются врожденными или появляются в результате повторяющихся движений (например, при занятиях теннисом, как указано в этом исследовании, проведенном Медицинским центром Вильявисиоса-де-Одон в Мадриде) или часто повторяемых неправильных поз.
Что делать, когда немеют руки?
Если вы испытываете онемение или покалывание в руках (особенно ночью), велика вероятность того, что вы страдаете синдромом запястного канала или заболеванием локтевого нерва.
В обоих случаях рекомендуется обратиться к врачу для постановки диагноза. Если проблему не лечить, со временем боль станет мучительной и постоянной. Неспособность различать горячее и холодное – серьезное последствие, как и атрофия основания большого пальца.
Согласно исследованию, проведенному Национальным институтом медицинских наук и питания Сальвадора Субиран (Мексика), риск возникновения этих проблем выше у женщин.
Упражнения для предотвращения онемения
Чтобы не допустить развиия осложнений, рекомендуются некоторые упражнения, которые направлены на то, чтобы дать отдых запястному каналу и сбросить лишнее напряжение.
Возьмите в ладонь небольшой резиновый мяч (его можно купить в спортивном магазине или зоомагазине).
Сведите пальцы и сожмите его.
Повторите несколько раз, удерживая давление в течение нескольких секунд.
Старайтесь делать это упражнение хотя бы раз в день. Выполняйте его, например, когда едете в метро на работу или домой, стоите в очереди или пока ждете ребенка в школе.
Наконец, вы также можете делать это во время просмотра фильма, чтения книги или принятия ванны. Важно практиковать его в течение нескольких минут каждый день. Таким образом укрепится нерв, и вы заметите, что ваши руки не так сильно немеют по ночам.
Помните, что при возникновении любой проблемы такого типа вам следует обратиться к врачу. Особенно, если онемение происходит часто или сопровождается другими симптомами, такими как лихорадка или боль. Профилактика всегда будет ключевым моментом в данном вопросе.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил mamasha в категорию Разное
Добавить комментарий