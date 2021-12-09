Такой овощ как бамия эффективно снижает уровень сахара в крови

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Исследование показало, что уровень сахара в крови может снизиться примерно через полчаса после употребления такого овоща как бамия.Напоминающая внешне стручки зеленого перца или гороха, бамия на самом деле не является острой – напротив, овощ можно назвать нежным. Бамия богата пектином и клетчаткой, низкокалорийная, не содержат насыщенных жиров. Ученые считают, что овощ эффективно снижает уровень сахара в крови.Специалисты из Diabetes UK констатируют:«Имеющиеся на сегодняшний день данные свидетельствуют, что бамия может иметь сильные глюкозоснижающие эффекты».Эксперты ссылаются на отдельные исследования, проведенные в Индии, подтвердившие возможное постепенное падение уровня сахара в крови после употребления бамии. Одно индонезийское исследование продемонстрировало свойство сока бамии сокращать содержание глюкозы в крови через 30 минут после употребления.Наряду со снижением уровня глюкозы в крови бамия, как богатый источник клетчатки, также может снижать уровень холестерина, связываясь с молекулами в кишечнике. Кроме того, благодаря высокой концентрации витамина А и витамина С, овощ помогает снизить риск рака, особенно колоректального.