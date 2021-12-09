Нервные клетки восстанавливаются: как правильно тренировать извилины

Что такое нейробика и как правильно тренироваться.Что такое «нейробика»? Явно вызывает ассоциацию со словом аэробика, правда? Так и есть, это слово состоит из двух частей: «нейрон» и «аэробика». Чтобы всегда быть в форме, мозгу, как и мышцам, нужны тренировки, это доказал американский профессор нейробиологии Лоуренс Кац, который изобрёл нейробику.Ничего сложного в нейробике нет. Это очень простые упражнения, которые помогают улучшить память и повышают производительность работы мозга. Учимся тренировать наши извилины.Почему нейробика полезна для мозгаНервные клетки восстанавливаются«Нервные клетки не восстанавливаются» — неверное утверждение. Группа американских ученых пришла к обратному выводу в 1998 году. Выяснилось, что нервные клетки отлично восстанавливаются. Причём, не только у детей, но и у взрослых людей.А ухудшается состояние мозга со временем, потому что с возрастом истощаются дендриты (отростки нервных клеток, сквозь которые идут импульсы от одних нейронов к другим). Оказывается, эти дендриты нужно постоянно стимулировать. Как мышцы в спортзале.Дайте бой привычкеИтак, что мы можем сделать для нашего мозга, чтобы он всегда был в отличной форме? Скажите рутине: «до свидания». Ведь это именно она приводит к тому, что наш мозг «ржавеет». Дело в том, что мозг имеет одну нехорошую привычку — действовать по заданному один раз алгоритму. Повторять пройденное раз за разом. Чтобы не тратить драгоценную энергию на решение новых задач. Но именно это свойство и приводит к деградации мозга.Упражнения нейробики заставляют мозг встрепенуться и начать работать по-новому. Ничего особенного в них нет. Просто вы будете учиться по-новому выполнять привычные действия.Как она работаетВесь механизм нейробики построен на использовании сразу нескольких из наших пяти чувств. При этом, их комбинации используются необычным образом. Креатив категорически приветствуется.В случаях, когда наши ощущения комбинируются в необычных сочетаниях, мозг начинает вырабатывать нейротропин, который помогает «отращивать» новые нервные клетки и увеличивает количество дендритов. Особенно в нейробике важны ассоциации. Именно благодаря им мы видим окружающий мир по-новому, и воспринимаем его полноценно.Когда и как заниматьсяВ любое свободное время. Когда вспомните. Лучше чаще. По дороге на работу. Во время обеденного перерыва. Дома. Когда убираетесь, готовите или едите…Фактически нейробика — это игра. Недаром дети, которые постоянно играют, легко «отращивают» нервные клетки. Выполняя упражнения нейробики, вы сами почувствуете, как легче и креативнее стал работать ваш мозг.Как делать нейробикуИтак, что нужно делать? Обычные действия. Только совершать их «неправильно». Например, если вы правша, чистить зубы и есть левой рукой. И наоборот, если вы левша. Таким образом вы заставите включиться в процесс то полушарие, которое раньше в нём не участвовало.Можно заставить работать одновременно два чувства, которые вы раньше не пытались комбинировать. Например, слушать музыку и одновременно пересчитать на ощупь все зубчики на расческе. Ещё один принцип нейробики — отключать чувство, которое вы привыкли задействовать в какой-то ситуации. Попробуйте одеваться с закрытыми глазами или включить воду на ощупь.Делайте что-то, что способно удивить вас самих. Поставьте вверх ногами фото на рабочем столе. Ходите на работу новым маршрутом. Поменяйте причёску. Купите себе одежду в непривычном для вас стиле. Ищите новое. Возможно, во время этих поисков вы найдёте новых себя…