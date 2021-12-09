Гарантия защиты. Как понять, готов ли организм к встрече с Covid-19?

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Какой анализ позволит убедиться в "гарантированной" защите организма от тяжелого течения COVID-19, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Евгений Тимаков.После прививки от COVID-19, как и после перенесенного заболевания, в организме человека вырабатываются антитела к коронавирусу. Не все из них являются вируснейтрализующими, то есть способными "связать" патоген, "пометить" для того, чтобы иммунная система могла его инактивировать или защитить от него клетку, отметил в интервью радио Sputnik врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков.Ученые выяснили, каким должно быть количество в крови антител к коронавирусу, чтобы среди них гарантированно находилось достаточное для защиты от инфекции число вируснейтрализующих антител, продолжил он."Есть работы, которые доказывают, что количество антител 300 BAU (binding antibody units, условные единицы, в которых измеряют количество антител согласно принятому ВОЗ международному стандарту, – ред.) гарантирует, что человек не попадет в тяжелом состоянии в больницу после заражения дельта-штаммом, то есть там будет хватать вируснейтрализующих антител, чтобы не дать болезни протекать тяжело. 500 BAU гарантирует, что человек не заболеет коронавирусной инфекцией с симптомами. Но это не означает, что человек, у которого меньше 300 BAU антител, должен заболеть (тяжело, – ред.). Каждый организм индивидуален", – сказал он.Отдельно проверить наличие в организме именно тех антител, которые способны эффективно нейтрализовать вирус, в обычной лаборатории не получится, уточнил врач. Однако перевод результата одного анализа в систему единиц BAU позволит понять, надежна ли иммунная защита человека от COVID-19, считает он."Количество эффективных антител мы проверить не можем, потому что вируснейтрализующую активность мы можем посмотреть только в специализированных лабораториях. Это очень дорогие методы, и они ведутся только в рамках научных работ, чтобы понимать, как работает плазма и какая вообще нужна защита. В общих лабораториях, причем платных, в бесплатных это не делается, смотрится иммуноглобулин G спайковый (к спайковому белку коронавируса, – ред.) с возможностью перевода систем единиц измерения (принятых в) лаборатории в международную систему единиц BAU. Перевода в BAU будет достаточно, чтобы понять, какой у человека иммунитет", – заключил Евгений Тимаков.