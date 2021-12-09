Яичная диета: как похудеть без чувства голода

Добавьте яйца в свой рацион.Кажется, если бы специалисты по питанию могли выбрать только один, самый здоровый, продукт, это были бы куриные яйца. Как бы стремясь реабилитироваться за десятилетия настоящей демонизации этих «куриных фруктов», диетологи наперебой рассказывают о пользе продукта: и сосуды защищают, и для сердца полезны, и дефицит витамина D восполняют… А еще – помогают худеть. В самом деле, кажется, самый простой способ сбросить лишний вес – начать регулярно есть яйца. Как часто и в каком количестве.Как яйца помогают нам худеть?Яйца и правда почти идеальный продукт для снижения веса: с одной стороны, они низкокалорийный (большое яйцо содержит примерно 70 калорий), но в то же время содержат практически все витамины и минералы, необходимые нашему здоровью. Витамин А, витамин D, витамины группы В и фолиевая кислота, а еще холин и железо – микроэлементы, особенно важные для здоровья женщин. В яичных желтках много полезных жиров, которые необходимы для усвоения витаминов, но самое главное: яйца богаты белком.Чтобы похудеть, мы должны утолять голод, но при этом сохранять дефицит калорий. И самый простой способ решить эту задачу – есть продукты, богатые белком. И яйца в списке таких продуктов лидируют с большим отрывом. В среднем яйце содержится 6 граммов белка – примерно 12-я часть суточной нормы.Не убедили? Тогда вот еще один факт: яйца – продукт с одним из наивысших индексов сытости, показателем того, насколько сытым и удовлетворенным ощущает себя человек после еды. У яиц индекс сытости на 50% выше, чем у белого хлеба или злаковых хлопьев.Как есть яйца, чтобы похудеть?Единственно верного правила, как нужно есть яйца, не существует, но диетологи рекомендуют съедать на завтрак одно-два каждый день. При этом лучше всего сочетать их не с мясными продуктами (беконом, сосисками и так далее), а с овощами. Причем отлично подходят и привычные нам овощи вроде помидоров или огурцов, так и более экзотичные – например, авокадо.Чем ещё полезны яйца?Авторы исследования, опубликованного в издании Heart, утверждают: самое простое, что мы можем сделать для профилактики инсульта – это съедать одно яйцо в день. Исследователи в течение 9 лет анализировали состояние здоровья полумиллиона человек и заметили, что те, кто ежедневно съедали хотя бы одно куриное яйцо, в итоге на 11% снижали риск болезней сердца и на 26% — риск инсульта.Авторы исследования полагают, что такой эффект связан со способностью яиц повышать уровень здорового холестерина ЛПВП, защищающего сердце, а также помогает выводить из организма «вредный» холестерин. Кроме того, яйца богаты белком, который помогает снизить уровень сахара в крови и поддерживать здоровый вес, что тоже снижает опасность инсульта.