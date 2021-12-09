Физические нагрузки помогут снизить риск развития пневмонии

Последнее исследование выявило значительное снижение риска заболеваемости и смертности от пневмонии у людей, которые регулярно занимаются спортом. Исследователи провели сравнительный анализ десяти ранних исследований с участием более миллиона человек.Огромное количество исследований доказало неоспоримую пользу регулярных занятий спортом. Они помогают держать организм в тонусе, сохранять здоровье и продлить жизнь. Ранее ученые предположили, что физические нагрузки могут снижать риск развития пневмонии, однако точно доказать это не удалось.Специалисты провели сравнительный анализ всех проведенных ранее исследований, чтобы найти достоверные доказательства или опровержения этой гипотезе. Выяснилось, что у людей с наличием регулярных физических упражнений действительно снижался риск развития пневмонии и смертности от нее, по сравнению с теми, кто вел пассивный образ жизни. Ученые также учли различные показатели, например: массу тела, возраст, пол, социальное и экономическое положение, наличие пагубных привычек, наличие различных хронических и перенесенных ранее заболеваний. Однако даже с учетом всех факторов результаты не изменились. Таким образом ученым удалось доказать еще один полезный эффект занятий спортом на здоровье человека.