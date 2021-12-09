Назван суперовощ, который может снижать уровень сахара в крови всего за 30 минут

В мире растет число людей, страдающих от сахарного диабета. Специалисты назвали суперпродукт, о котором знают далеко не все, но он способен снижать уровень сахара в крови всего за 30 минут.Речь идет об овоще под названием бамия или окра. Специалисты провели ряд исследований благодаря которым удалось выяснить, что этот овощ имеет свойство снижать сахар. Ученые рекомендуют пить сок бамии по утрам. Отмечается, что уже с вечера нужно нарезать овощ на кусочки и замочить в воде. Также этот овощ содержит небольшое количество калорий, не содержит насыщенных жиров и холестерина.Оказалось, что дозировка в 25 миллиграмм на 1 килограмм живого веса и 50 миллиграмм на килограмм имеет свойство уменьшать сахар в крови всего за полчаса. Это было доказано благодаря клиническим исследованиям.Эксперименты показали, что бамия может снижать риск развития раковых новообразований. Больший эффект наблюдался в борьбе с раком прямой кишки. Этот эффект обеспечивается большим содержанием в овоще витаминов А и С.Специалисты отмечают актуальность этого исследования. Во время пандемии особенно важно исследовать новые перспективные виды лечения, учитывая рост количества пациентов с постковидным диабетом.