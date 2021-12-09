Ранние симптомы ковида неотличимы от побочек после прививок

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На первой стадии коронавирус проявляет себя такими симптомами, которые напоминают побочные эффекты после вакцины. Поэтому люди, у которых появилась головная боль и лихорадка после прививки, всё-таки должны пройти через ПЦР-тест, как считают эксперты.Некоторые побочные эффекты прививок от коронавируса почти неотличимы от ранней симптоматики самого COVID-19, как предупреждают учёные Королевского колледжа Лондона. Они полагают, что люди могут по ошибке воспринимать начало болезни именно как следствие вакцинации, а поэтому ходить без масок в разные публичные места и тем самым неосознанно распространять коронавирус. Поэтому, если у них появляются такие симптомы, как лихорадка или головная боль через некоторое время после вакцинации, то стоит сделать ПЦР-тест на коронавирус.Напомним, что вакцины не обеспечивают немедленной защиты, и организму требуется приблизительно две недели, чтобы научиться бороться с вирусом. Но даже это может не остановить проникновение коронавируса в организм, поскольку стопроцентной эффективности нет ни одной прививок. Особенно на фоне шествия по планете всё более совершенных мутаций коронавируса, которые уклоняются от воздействия вакцин. Но самое ценное в вакцинации это то, что даже если вы заболеваете коронавирусом, то укол во много раз снижает риск тяжёлой формы болезни и смерти из-за неё.Приблизительно 10% людей страдает от побочных эффектов после вакцинации. Чаще всего они вызываются реакцией иммунитета на прививку и включают в себя головные боли, усталость и лихорадку. Но теперь эксперты из Лондона подчеркивают, что все эти симптомы также отмечаются на начальной стадии развития COVID-19. Наблюдения показали, что приблизительно 1% людей, которые столкнулись с якобы побочными эффектами после вакцинации, в реальности заболели коронавирусом.