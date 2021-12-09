Медики назвали основные причины возникновения отека Квинке

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Медицинские специалисты назвали ключевые факторы, которые могут спровоцировать развитие отека Квинке. В семидесяти пяти процентах случаев отека Квинке у пациентов фиксируется связь патологии с поражением внутренних органов.Как отметил онкоиммунолог и аллерголог Даниил Щепеляев, отек Квинке, как и крапивница, может быть результатом разных патологий. Примерно треть случаев — это результат аллергических реакций. Остальные случаи не имеют выраженного отношения к аллергии."Если речь идет о рецидивирующих отеках Квинке (особенно у возрастных пациентов), то это, как правило, не результат аллергических реакций. Причина может быть в другой плоскости — например, это может быть проявление онкогенного патологического процесса. Другие возможные факторы — поражения печени или органов желудочно-кишечного тракта. На самом деле даже токсическое воздействие спиртного или дисбактериоз могут обеспечить реакции такого типа, как отек Квинке", — сказал Щепеляев.Отоларинголог Иван Лесков добавил, что в развитии отека Квинке участвует центральная нервная система. Врач заявил, что если отек Квинке имеет выраженную аллергическую природу, то у пациента, как правило, наблюдаются и другие симптомы, характерные для аллергии.