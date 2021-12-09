Ученые нашли гены, связанные с самоубийствами, психрасстройствами и вредными привычками

Почему одни люди больше склонны к риску, депрессиям и самоубийству, а другие, даже пройдя через тяжелые испытания остаются в порядке? Большие исследование ДНК позволило найти гены, которые могут быть ответственны за опасное поведение, курение, депрессию и склонность к суициду.Каждая сотая смерть в мире — это самоубийство, ежегодно по этой причине умирает больше людей, чем от ВИЧ. За год счеты с жизнью сводит около 800 тысяч человек. При этом на каждую попытку суицида, приведшую к смерти, приходится 20, после которых человек выживает. В результате попытки покончить с собой становятся важной причиной инвалидности, снижения качества жизни и социально-экономических проблем.По данным ВОЗ, Россия находится на третьем месте в мире по числу самоубийств, при этом по количеству суицидов, совершенных мужчинами, наша страна занимает первое место.Пока нет точного ответа на вопрос «кто может покончить с жизнью». Есть только некоторые факторы риска, например психиатрические: депрессия, шизофрения, биполярное расстройство, генерализованное тревожное расстройство. Молодые люди 15-29 лет особенно уязвимы, в развитых странах для них самоубийство — это вторая причина гибели после ДТП. 79% самоубийств во всем мире приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода.Нынешнее исследование показывает, что у самоубийств может быть генетическая природа. Ученые проанализировали ДНК более полумиллиона человек, из них 30 тысяч совершили попытку суицида. Оказалось, что у большинства людей, которые пытались покончить с собой есть генетическая особенность, локализованная в седьмой хромосоме.Эта же генетическая последовательность оказалась связана с некоторыми психическими расстройствами, особенно с тяжелой депрессией, курением, рискованным поведением и нарушениями сна. Эти данные подтверждает параллельное исследование ДНК, в котором участвовали 14 тысяч американских ветеранов, совершивших попытку суицида.«Результаты исследования также указывают, как важно исследовать возможные причинно-следственные связи между факторами риска и попыткой самоубийства у пациентов с психическими заболеваниями и без них», — сказал Дуглас Рудерфер, доцент и соавтор исследования.Помочь человеку на грани самоубийства сохранить жизнь и здоровье можно. Для этого нужно, в первую очередь распознать симптомы, ускользающие от внимания признаки. Часто их не замечают или игнорируют даже сами потенциальные самоубийцы.Если у вашего близкого устойчиво держится плохое настроение, он отказывается от привычной активности, сужает круг общения и в целом ведет себя пассивно, это повод насторожиться. Также серьезным симптомом считается внезапное желание «привести дела в порядок», например, написать завещание.Люди, близкие к самоубийству начинают раздавать свое имущество, в том числе дорогое и ценное. А также прямо говорят о желании покончить с жизнью. Часто мы не обращаем на это внимание или переводим разговор в шутку, поскольку проблематика самоубийств сильно стигматизированная в обществе.Если человек уже пытался покончить с собой и после того, как долгое время находился в подавленном состоянии вдруг стал заметно спокойным и даже радостным, будьте особенно бдительны. Делайте все возможное, чтобы не оставлять человека одного, даже если он утверждает, что все в порядке.Заметили симптомы? Для начала попробуйте поговорить с человеком о его чувствах и эмоциях, не ругайте и не критикуйте, постарайтесь их принять. Дайте понять, что вы понимаете боль другого и готовы ее разделить. Постарайтесь убедить человека посетить специалиста — психолога или психиатра. Клиенты этих врачей гораздо реже совершают самоубийства, даже находясь в очень тяжелом состоянии.