Великолепное статическое упражнение для рельефного пресса

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Статические или изометрические упражнения — это движения, при которых прорабатываемые мышцы напрягаются, но не двигаются. Тело в течение некоторого времени удерживается в статической позе за счет собственных сил. При выполнении изометрических упражнений работают самые глубокие слои мышечных тканей.Статические упражнения хорошо тем, что помогают проработать целевую мышцу, а также минимизируют риск получения травмы во время упражнения. Качать пресс в статике новичкам может показать довольно тяжелым занятием, особенно если раньше вы ничем не занимались. Но нужно набраться терпения — по мере укрепления мышц будет становиться легче. Зато это упражнение идеально подойдет тем, кто давно качает пресс и хочет сдвинуться с мертвой точкиФормируем идеальный прессТехника этого упражнения самая простая. Необходимо лечь на спину и поднять прямые ноги на высоту, не более 20-30 см. Ладони рук должны быть скрещены под затылком, шея расслаблена, верхняя часть корпуса и лица без напряжения. Следует постараться удерживать приподнятые ноги, насколько это возможно. Начинайте с нескольких секунд, пытаясь постепенно увеличить время.Если не получается, то можно на первое время использовать более щадящий вариант. Следует приподнять верхнюю часть корпуса и опереться на согнутые в локтях руки. Это упражнение позволит в короткие сроки избавиться от складок и валиков на животе и боках без применения диет.Если упражнение никак не получается сделать, то можно делать другие движения на укрепление мышц пресса. А после каждого комплекса, попытайтесь удерживать ноги, насколько получиться, доведя время с одной секунды до нескольких минут. Со временем все начнет получаться и плоский живот не заставит себя ждать.ПротивопоказанияЭто упражнение не рекомендуется к выполнению людям, имеющим травмы спины, заболевания позвоночника, боли в спине и поясничной области.Кроме этого, если при выполнении вы чувствуете, что больше работают мышцы спины или поясницы, то пока откажитесь от выполнения данного упражнения. Сначала придется укрепить и развить гибкость бедренных, ягодичных и спинных мышц, всей мускулатуры корпуса, а затем приступать к выполнению статических движений на пресс.Полезные советы1. При выполнении следует учитывать, что все изометрические движения сокращают мышцы, то есть уменьшают гибкость тела. Поэтому следует компенсировать это прибавлением комплексов на растяжение мускулатуры области живота. Хорошо подойдет упражнение кошка и всевозможные прогибы спины с упора лежа.2. Если хотите более быстрый и заметный результат, кроме мышц пресса следует развивать все мышцы брюшной полости, то есть делать самые различные упражнения, не ограничиваясь только одним движением. Это будет гармонично развивать весь мышечный рельеф, способствуя красоте и здоровью вашего тела.Не следует забывать, что эффективного избавления от излишков на животе, можно достигнуть только в комплексе – соблюдая правильное питание, выполняя кардиотренировки и интенсивные силовые нагрузки.