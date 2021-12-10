Йогурт поможет контролировать давление

Исследователи доказали, что один из самых здоровых продуктов в нашем рационе йогурт помогает контролировать артериальное давление. А значит, его должны употреблять гипертоники.Если вы сидите на диете, то обязательно включите в её состав йогурт. Он богат кальцием, витаминами, пробиотиками и важнейшими питательными веществами, которые делают сам йогурт очень популярной пищей для здоровья. Исследователи из Южной Австралии доказали, что ежедневное употребление йогурта уменьшает повышенное артериальное давление.Хорошо известно, что гипертония способствует сердечно-сосудистым заболеваниям и особенно инсультам. На нашей планете гипертония имеется более чем у 1 млрд человек. Молочные продукты, и особенно йогурт, доказали способность уменьшать артериальное давление. Это связано с содержанием в них микроэлементов, включая кальций, магний и калий. Все они регулируют давление и уменьшают его показатели.Но йогурт полезен ещё и тем, что содержит бактерии, способствующие выработке белков, уменьшающих артериальное давление. Исследование показало, что жертвы гипертонии даже при употреблении небольшого количества йогурта получали выраженные преимущества, когда брались потом за тонометры.