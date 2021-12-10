Йогурт поможет контролировать давление
Если вы сидите на диете, то обязательно включите в её состав йогурт. Он богат кальцием, витаминами, пробиотиками и важнейшими питательными веществами, которые делают сам йогурт очень популярной пищей для здоровья. Исследователи из Южной Австралии доказали, что ежедневное употребление йогурта уменьшает повышенное артериальное давление.
Хорошо известно, что гипертония способствует сердечно-сосудистым заболеваниям и особенно инсультам. На нашей планете гипертония имеется более чем у 1 млрд человек. Молочные продукты, и особенно йогурт, доказали способность уменьшать артериальное давление. Это связано с содержанием в них микроэлементов, включая кальций, магний и калий. Все они регулируют давление и уменьшают его показатели.
Но йогурт полезен ещё и тем, что содержит бактерии, способствующие выработке белков, уменьшающих артериальное давление. Исследование показало, что жертвы гипертонии даже при употреблении небольшого количества йогурта получали выраженные преимущества, когда брались потом за тонометры.
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