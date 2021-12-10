5 привычек, которые стоит завести после 65 лет, чтобы прожить дольше

Эти полезные привычки повысят шансы встретить свой сотый день рождения почти на четверть!Некоторые исследователи обнадеживают: в ближайшие 20 лет в медицине ожидается качественный скачок, который позволит всем нам не только продлить жизнь, но и существенно отодвинуть старость. Но до тех пор, пока это не произошло, наше долголетие в наших руках – и мы не так уж мало можем сделать, чтобы продлить жизнь и молодость. Рассказываем, какие привычки стоит развить после 65 лет, чтобы дольше оставаться молодой, энергичной и активной.Научитесь пользоваться соцсетямиЕсли до сих пор вы не освоили хотя бы «Одноклассники», то сейчас самое время: исследователи из Национальной Академии наук США доказали, что активное использование фейсбука и других социальных сетей может продлить жизнь на 12%. Причем это особенно актуально для пожилых людей: соцсети помогают им не чувствовать себя одинокими, а также помогают поддерживать активность тех областей мозга, которые первыми поддаются деменции.Почаще общайтесь с внукамиЕще одно вдохновляющее исследование: люди, которые много времени проводят с внуками, в итоге имеют больше шансов дождаться правнуков. Исследование, длившееся 20 лет, подтвердило: бабушки и дедушки, активно занимающиеся внуками, меньше подвержены стрессу, гипертонии и болезням сердца – в первую очередь за счет активного образа жизни, который приходится вести, присматривая за маленькими сорванцами.Запишитесь в библиотекуИли купите электронную книгу и закачайте туда побольше романов – исследование, в котором приняли участие 3500 человек, подтвердило: книголюбы живут дольше. Шансы тех, кто читает не менее 3,5 часов в неделю, стать долгожителями, выше на 12% — по сравнению с теми, кто читает меньше. И на 27% — по сравнению с теми, кто не читает вовсе. Кстати, значение имеют только книги, журналы и статьи в интернете не в счет.Почаще смотрите комедииЖенщины, которые любят от души посмеяться, живут дольше – к такому выводу пришли норвежские специалисты в результате исследования, в котором приняли участие 33500 человек. У женщин с хорошим чувством юмора риск смерти по любым причинам ниже аж на 48% по сравнению со слишком серьезными дамами. Дело в том, что смех помогает нейтрализовать стрессовый гормон кортизол, который подрывает иммунную систему и плохо сказывается на здоровье сердца, сосудов, а также обмене веществ.Начните бегатьКаждый час бега продлевает жизнь на 7 часов – такие выводы сделали исследователи из Университета Айовы. Впрочем, если мама не любит бегать, сгодится езда на велосипеде (снижает риск смерти от любых причин на 23%) и быстрая ходьба (снижает риск на 12%). Оптимальное количество нагрузок – 4 часа в неделю. Согласитесь, это не так уж много!