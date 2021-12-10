Пять действий, которые вы можете выполнить для защиты от диабета 2 типа

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В отличие от диабета 1 типа, диабет 2 типа сильно зависит от диеты и образа жизни.Диабет 2 типа – диагноз на всю жизнь, но определенные действия эффективно позволяют добиться ремиссии этого опасного состояния. То есть, поспособствовать тому, что уровень сахара в крови не будет постоянно высоким, разрушительным для внутренних органов и систем. Практиковать данные меры особенно важно, если человек входит в группу риска, имеет существенный лишний вес и предиабет.Минимизировать количество сладкого. Сладкие продукты повышают уровень сахара в крови до опасного уровня, когда употребляются часто, избыточно. Их количество должно быть ограниченным, сладкое не должно употребляться на голодный желудок, вместе с ним следует съедать белок – это тормозит рост содержания глюкозы в крови, защищает от скачков.Двигаться. Доказано, что физическая активность и спортивные занятия улучшают реакцию организма на гормон инсулин, помогающий нормализовать уровень сахара в крови.Пить воду. Специалисты рекомендуют заменять водой любые сладкие напитки. Питье последних связано с особенно серьезным увеличением концентрации сахара в крови, который проникает в нее практически моментально. В течение дня также нужно время от времени выпивать немного воды.Предпочтение низкоуглеводного рациона. После пищи, содержащей углеводы, уровень глюкозы в крови неизменно повышается. Для защиты от резких колебаний уровня сахара и диабета 2 типа следует избегать потребления обработанных и рафинированных углеводов на постоянной основе – такая еда должна быть исключением.Есть больше клетчатки. Она замедляет скорость всасывания питательных веществ и, таким образом, помогает регулировать уровень сахара в крови, препятствуя его резкому взлету. Что также важно для защиты от заболевания диабетом 2 типа – употребление клетчатки способствует похудению, продлевая чувство сытости после еды. Ее источники: цельные фрукты, овощи, цельнозерновые продукты.