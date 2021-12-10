В Роспотребнадзоре рассказали об отличиях течения коронавируса при «омикроне»

Заражение вариантом "омикрон" коронавирусной инфекции почти не сопровождается потерей обоняния и вкусовых ощущений. Об этом рассказала доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, заместитель руководителя по клинической работе московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора.Как отметила Татьяна Руженцова, пациенты почти не жалуются на вкусовые нарушения или потерю обоняния. Этим "омикрон"-штамм отличается от "дельты" и других известных вариантов коронавирусной инфекции нового типа. Другое важное отличие от "дельты" — симптомы COVID-19 при заражении "омикроном" развиваются гораздо быстрее.По словам Руженцовой, на данный момент регистрируются преимущественно легкие и средне-тяжелые формы коронавируса штамма "омикрон". У инфицированных поднимается температура тела, появляются слабость и усталость. Кроме того, людей одолевают кашель, снижение аппетита и головная боль.Как добавила терапевт Московского Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина, большая часть инфицированных новым штаммом — двадцати-тридцатилетние люди. Но среди россиян, как подчеркнула Дарья Хавкина, может быть несколько другая ситуация.