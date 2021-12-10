Впервые в мире коронавирус обнаружили у бегемотов. У животных развился насморк

У двоих бегемотов, обитающих в зоопарке бельгийского Антверпена, выявили коронавирусную инфекцию - COVID-19. На данный момент ученые из института Sciensano пытаются понять, как животные могли заразиться - ведь ни у одного из сотрудников зоопарка коронавирус не обнаружен.Исследователи бельгийского медицинского института нашли коронавирус у бегемотов по кличкам Имани и Гермиен."До сих пор остается непонятным, как животные могли заразиться – все ухаживающие за ними люди имеют негативные тесты на коронавирус", - указывается в сообщении.Болезнь у животных обнаружил ветеринар зоопарка. Он заметил, что оба гиганта "выплевывают сопли", после чего сделал анализ этих выделений. Тесты на СOVID-19 оказались положительными у обоих бегемотов. Оказалось, что это исключительный случай, поскольку такая инфекция впервые обнаружена у этого вида животных.Вольер с бегемотами закрыли для посетителей, а смотрителей зоопарка во время контакта с животными обязали носить, кроме защитных масок и дезинфицированной обуви, защитные очки. Также они должны ежедневно проходить экспресс-тест на COVID-19.Как сообщают в зоопарке, бегемоты сейчас чувствуют себя хорошо, но доступ к ним будет открыт снова только после подтверждения отрицательного теста на COVID-19.