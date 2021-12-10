Аэробные упражнения в среднем возрасте помогут снизить риск развития хронических болезней сердца, мозга и сосудов

Специалисты по физиологии человека из Японии и США выяснили, что частые аэробные упражнения в среднем возрасте улучшают мозговой кровоток, повышают эластичность сосудов и восстанавливают артериальное давление. К данному выводу ученые пришли, благодаря исследованию добровольцев с различной физической активностью.Средний возраст характерен выявлением различных патологических процессов в организме, которые могут привести к развитию различных нарушений со здоровьем в пожилом периоде жизни. Особенно это связано с нарушением работы сердца, сбоями в мозговой деятельности, развитием диабета и других опасных заболеваний органов.Поэтому исследователи решили просмотреть влияние длительных, насыщенных кислородом, упражнений на улучшение самочувствия людей, приближенных к пожилому возрасту и предотвратить развитие опасных заболеваний. В частности, ученые решили посмотреть, как упражнения повлияют на работу мозга, скачки в артериальном давлении и эластичность сосудов.В исследование участвовали 20 добровольцев, активно занимающихся аэробикой длительный период, возрастом 45-64 лет. Также принимали участие 20 добровольцев младше 45 лет и 20 человек среднего возраста, ведущие неактивный образ жизни. В качестве ежедневных упражнений были использованы легкий бег, велосипедный спорт, плавание и тренировки с различными уровнями интенсивности.В результате ученые выяснили, что благодаря упражнениям, при которых мышцы насыщаются кислородом, у людей, среднего возраста, происходит регуляция артериального давления и повышается эластичность кровяных сосудов, что приводит к лучшей работе мозга, за счет улучшения кровообращения.Как утверждает Такаши Таруми, один из авторов исследования, полученные результаты помогут избежать большое распространение хронических заболеваний и болезней мозга у лиц, среднего возраста, что может продлить им жизнь.