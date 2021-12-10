Стоматолог рассказала, как понять, что пора менять зубную щётку

Не стоит экономить на здоровье зубов.Стоматологи рекомендуют чистить зубы минимум два раза в день. Однако любые усилия держать зубы здоровыми и чистыми будут напрасными, если вовремя не менять зубную щетку. Британская врач объяснила, как состояние зубной щетки влияет на зубы.Доктор Мелике Айтекин, стоматолог клиники Vera Clinic, дала советы о важности замены зубных щеток. Также экспертка отметила, какие проблемы может вызвать старая щетка, которую долго не меняли.По словам Айтекин, зубную щетку нужно менять каждые три месяца или даже раньше, однако большинство людей не придерживаются этого правила и страдают от проблем с зубами.Женщина посоветовала следить за состоянием щетки – как только станет заметно, что она износилась, ее пора менять на новую.Как только зубная щетка теряет свою жесткость или вы видите, что щетина потерлась, настало время для замены,– сказала Айтекин.Врач отметила, что частая замена зубной щетки не только помогает поддерживать зубы здоровыми, но и сводит к минимуму любое накопление микробов и бактерий.Какие проблемы может вызвать старая зубная щеткаСтоматолог объяснила, что зубные щетки или насадки к ним, которые долго используются, содержат бактерии и частицы пищи.По ее словам, зубную щетку также нужно менять, когда:Вы болели простудой/гриппом/ОРВИ;У вас недавно была ангина, тонзиллит, бронхит и другие заболевания.Айтекин добавила, что остатки пищи на щетинках зубной щетки могут вызвать образование налета, а он – спровоцировать кариес и заболевания десен.Как сохранить щетку в нормальном состоянии дольшеИспользования горячей проточной воды более чем достаточно для дезинфекции щетки. Также можно «перестраховаться» и смочить щетку в ополаскивателе для рта. Айтекин добавила, что очиститель для зубных протезов также может продезинфицировать зубную щетку и избавиться от неприятных бактерий.