От чего нужно отказаться при диабете

Миллионы россиян страдают от диабета, а десятки тысяч узнают о наличии этого метаболического расстройства каждый день. Вот несколько важных вещей, о которых нужно помнить для того, чтобы эффективнее управлять этим расстройством.Никогда не игнорируйте симптомы диабета, поскольку со временем повышенный уровень сахара в крови может нанести непоправимые последствия нервной системе, кровеносным сосудам, глазам, сердцу, почкам и даже конечностям. Особое внимание уделяйте тому, что вы едите, поскольку пища играет важную роль в лечении диабета второго типа. Оптимизация времени приёма пищи, осознанный выбор некоторых продуктов и контроль порций очень важны для управления уровнем сахара в крови.Категорически отказывайтесь от алкоголя, особенно если у вас прогрессирующий диабет. Если это сделать сложно, то сократите его употребление до минимума, поскольку он вызывает скачки уровня глюкозы в крови. Это же касается и сладких напитков, содержащих большое количество углеводов и добавленных сахаров. Пейте как можно меньше газировки и упакованных фруктовых соков. А вот свежие овощи и фрукты могут пригодиться. Включайте в свой рацион больше полезных жиров, источниками которых являются авокадо, грецкие орехи и другие их разновидности, семена чиа, цельные яйца, жирная рыба и творог.Особое значение уделяйте контролю порций. Если у вас только недавно выявили диабет, необходимо сокращать размер порций, но следить за тем, чтобы на тарелке было всё в небольшом количестве. Например, сезонные овощи или зелёный салат, порция сложных углеводов, источники белка, который можно получать из яиц, рыбы, курицы, тофу и так далее. Правильное сочетание всех питательных веществ - основа здоровой диеты.