Минус пять лет: названы продукты с омолаживающим эффектом

Они помогут продлить молодость.Хотите жить долго и сохранить здоровье до преклонного возраста? Проследите за тем, чтобы в вашем ежедневном рационе обязательно было достаточно продуктов, содержащих жирные кислоты Омега-3.Результаты исследования, опубликованного в издании Annals of Internal Medicine, подтверждают: диеты с высоким содержанием омега-3 продлевают жизнь, так как снижают риск развития заболеваний сердца и сосудов. Авторы исследования в течение 16 лет наблюдали за состоянием здоровья почти 3 тысяч добровольцев и обнаружили, что у тех участников, которые регулярно ели продукты, содержащие Омега-3, риск смерти от заболеваний сердца был ниже на 35%. Вторая приятная новость: продукты с высоким содержанием ненасыщенных жиров достаточно есть всего дважды в неделю – этого вполне хватит для серьезного улучшения здоровья.Мы составили список продуктов, в которых много полезных жиров: ешьте их хотя бы несколько раз в неделю и живите долго!Льняное масло и семенаЛьняное семя можно добавлять в салаты, выпечку и йогурт: в одной столовой ложке содержится 2300 мг омега-3. А вот масло – отличная заправка для салатов, в столовой ложке содержится почти 5 суточных норм! Но помните: льняное масло подходит только для холодного употребления, для жарки оно не годится.Дикий рисНесмотря на название, это не злак, а семена диких трав, которые растут в Северной Америке. Помимо омега-3, дикий рис богат белком, клетчаткой (вдвое больше, чем в буром рисе), а также витамины группы В, марганец, цинк, калий, фосфор и магний. Кроме того, 100 граммов риса содержит всего 100 калорий – отличный выбор!ЯйцаК счастью, кардиологи реабилитировали яйца: они больше не считаются хранилищем страшного холестерина. Наоборот, теперь диетологи в один голос рекомендуют внести яйца в ежедневный рацион всем, кого беспокоит здоровье сосудов и сердца: в яйцах много белка, который помогает нам дольше сохранять чувство сытости и, следовательно, меньше набирать вес. А еще яйца богаты витамином D и омега-3 – так что ешьте вашу утреннюю яичницу с удовольствием!Соевые бобыЕсли вы придерживаетесь вегетарианского рациона, то без сои вам никак не обойтись – и это здорово. Ведь всего одна порция сои содержит 280 мг растительных жирных кислот омега-3. А еще – белок и клетчатку, так что ешьте сою почаще.Грецкие орехиГорсть орехов – это две суточные дозы жирных кислот омега-3. Их можно добавлять в салаты и выпечку, а также просто есть с чаем – получается полезный перекус.Молочные продуктыМолочные продукты с высоким содержанием жира необходимо есть как можно чаще: они богаты кальцием, витамином D и полезными жирными кислотами омега-3. Так что если вы не можете есть рыбу и морепродукты (например, из-за аллергии), простой выпивайте стакан-другой молока каждый день – и будете здоровы.