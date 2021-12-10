Названы вредные и полезные свойства мандаринов

Мандарины — в целом полезные для человеческого организма цитрусовые, но некоторым людям не следует их употреблять.Зимой многие люди страдают из-за недостатка витаминов и питательных веществ, поэтому очень важно, чтобы в рационе присутствовали продукты с их высоким содержанием. Цитрусовые, и, в частности, мандарины — как раз такой продукт. В химическом составе мандарина можно обнаружить множество необходимых организму веществ — например, витамины и минералы, полезные кислоты и другие микроэлементы. Плюс, мандарины — это дополнительный источник клетчатки.Мандарины рекомендуется употреблять при простуде и кашле, так как эти плоды разжижают мокроту и даже снижают температуру. Кроме непосредственно мандаринов, можно употреблять мандариновое масло, которое оказывает расслабляющий эффект, улучшает ночной сон и общее состояние организма.Не следует употреблять мандарины, если у вас гастрит, язвенная болезнь или повышенная кислотность желудка. Плюс, мандарины не пойдут на пользу людям, страдающим от нефрита, холецистита или гепатита. Мандарины могут быть причиной аллергической реакции, поэтому врачи не рекомендуют давать их детям младше трех лет.