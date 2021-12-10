Рыба и морепродукты могут предотвратить деменцию

Исследователи из Великобритании рассказали, что в поддержании здоровья головного мозга могут помочь морепродукты и рыба. Выяснилось, что данные продукты содержат в себе молекулу, которая может защищать головной мозг от нейродегенеративных заболеваний.Во время исследований учеными было изучено влияние молекулы ТМАО, которая содержится в рыбе и морепродуктах на организм и здоровье человека. Выяснилось, что после попадания в организм, молекула с большой скоростью расщепляется бактериями кишечника, а затем попадает в кровоток. Происходят процессы взаимодействия ТМАО со всеми органами и системами, мозг не становится исключением. Ряд экспериментов с участием лабораторных грызунов показал, что молекула имеет свойство укреплять гематоэнцефалический барьер, а также может значительно улучшать когнитивные функции головного мозга человека.И пусть множество более ранних исследований подтверждали пользу рыбы и морепродуктов, ученые не намерены останавливаться. Они намерены провести ряд более подробных исследований, чтобы с полной уверенность говорить о неоспоримой пользе рыбы. Ранее мы уже рассказывали о полезных эффектах от употребления рыбы.