Пять уловок, которые помогут справиться с вредными привычками

Избавьтесь от вредных привычек раз и навсегда.Новый год хорошо начинать с легкости – и оставлять позади все вредное и ненужное. Но чтобы не вышло, как в старой шутке Марка Твена («Бросить курить очень просто, лично я делал это десятки раз!»), стоит хорошенько подготовиться к процессу отказа от вредных привычек. У нас есть несколько советов для тех, кто настроен всерьез – чтобы процесс был проще, а результат – самым надежным.Бросайте постепенноСтарая поговорка про то, что слона куда проще есть по частям, в данном случае работает на все сто: что бы вы ни решили бросить, отказывайтесь от этого постепенно. Не разом избавляйтесь от привычки курить, а сокращайте по одной сигарете в день или даже в неделю; не совсем отказывайтесь от вредной еды, а для начала убирайте какой-то один вредный продукт. И даже от прокрастинации проще избавиться, если пообещать себе прекращать ее всего на пять минут раньше, чем обычно.Найдите замену или вознаграждениеБольшинство наших вредных привычек – это ответ, с помощью которого мы справляемся с повышенной тревожностью или страхами. И если резко лишить себя этой поддержки, скорее всего, вместо пользы получится дополнительное напряжение, из-за которого в итоге может произойти откат к прежней модели поведения. Чтобы этого не случилось, стоит найти для себя менее вредную замену опасной привычке и придумать вознаграждение за переносимое неудобство.Определите триггерыЧаще всего мы «срываемся» в деструктивное поведение в тот момент, когда напуганы, расстроены, чувствуем себя неуверенно или в опасности. В течение нескольких недель старайтесь фиксировать свои эмоции в тот момент, когда тянетесь к сигарете, гамбургеру, открываете привычную игрушку или зависаете в социальных сетях. Это поможет понять, что именно становится триггером вредной привычки, и даст возможность ее победить. Ведь с известным врагом намного проще справиться.РасслабьтесьЧем больше в нашей жизни стресса, тем больше мы подвержены вредным привычкам. Новогодние каникулы – самое подходящее время, чтобы как следует отдохнуть и расслабиться. Постарайтесь спать не менее восьми часов в сутки, много гуляйте, пейте достаточно воды. Будет здорово, если у вас получится сходить в баню или выбраться на природу – это тоже помогает избавиться от стресса. И вот после каникул, когда вы как следует отдохнете, попробуйте начать атаку на свои вредные привычки.Делайте перерывыНе старайтесь избавиться от вредных привычек сразу и навсегда: наша психика очень не любит резких перемен, даже если они к лучшему. Попробуйте себя обмануть: не бросайте курить, а попробуйте продержаться без сигарет один час. И еще один. И еще. Что? Уже неделю не курите? Да-да, именно так это и работает!