5 поводов обратиться к врачу из-за «слегка повышенного» давления

Врачи предупреждают: если ваше давление превышает 140/90 в течение нескольких дней, нужно немедленно обратиться за помощью. Но даже если показатели всего чуть-чуть выше нормы, наше здоровье всё равно может быть в опасности.Даже немного повышенное кровяное давление может стать причиной серьезных проблем со здоровьем. Врачи предупреждают: даже если ваши показатели 130/80 миллиметров ртутного столба или выше и держатся на этом уровне течение недели, стоит обязательно обратиться к врачу. Рассказываем, к каким проблемам со здоровьем может привести даже слегка повышенное давление.Высокий риск деменцииКак отмечается в исследовании, опубликованном в European Heart Journal, у людей старше 50 лет с систолическим артериальным давлением 130 мм рт.ст. риск развития деменции возрастает на 45%. Чем выше ваше давление, тем больше риск деменции в более позднем возрасте.ИнсультВысокое кровяное давление – одна из главных причин болезней сердечно-сосудистой системы, в первую очередь инсульта. Но если ваше давление «просто немного повышено», вы также не можете считать себя в безопасности: негативное воздействие на сердечно-сосудистую систему от повышенного давления накапливается постепенно и в итоге может привести к развитию инсульта.ИнфарктЕсли ваше давление – 120/80, ваш риск болезней сердца невысок. Но если цифры выше, то вероятность получить инфаркт даже в молодом возрасте – очень высок. Контролируйте уровень своего давления, при необходимости обратитесь к врачу за медикаментозной поддержкой, а также будьте особенно внимательны к здоровью сердца.Проблемы со зрениемЧем выше кровяное давление, тем более сильной нагрузке подвергаются кровеносные сосуды в задней части глаза (сетчатке). Из-за этого могут развиться серьезные заболевания, способные привести даже к полной потере зрения. Не забывайте посещать офтальмолога хотя бы один раз в год, даже если ваше зрение в полном порядке – этот врач сможет определить некоторые серьезные болезни на очень ранних стадиях.Болезни почекОдна из главных функций наших почек – фильтрация отходов крови, в этом процессе принимают участие и кровеносные сосуды. Если сосуды повреждены (а при повышенном давлении это вполне вероятно), нагрузка на почки возрастает – и со временем это может привести к почечной недостаточности. По данным Национального института диабета и болезней органов пищеварения и почек (США), высокое кровяное давление является второй по значимости причиной почечной недостаточности.