Высокий холестерин: три продукта на завтрак эффективно снижают его уровень

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Одним из лучших продуктов на завтрак, помогающих снизить высокий уровень холестерина, является овсянка из цельного зерна.Следующие три продукта британские специалисты рекомендуют есть на завтрак в рамках здорового сбалансированного питания.Хлеб из непросеянной муки или цельнозерновой. Для людей с высоким уровнем холестерина этот сорт хлеба является предпочтительным (по сравнению с белым). В таком продукте содержится много пищевых волокон, то есть, клетчатки. По мнению экспертов, взрослые должны стремиться к потреблению не менее 30 граммов клетчатки ежедневно, она препятствует активному усвоению холестерина кишечником, зато способствует его выведению со стулом.Цельнозерновые крупы или отруби. Они также являются богатым источником клетчатки и потому эффективно помогают снижать его уровень. Чтобы добиться уменьшения концентрации «плохого» холестерина ЛПНП, полезно употреблять от 5 до 10 граммов или более растворимой клетчатки в день.Овес. Овсяное зерно содержит растворимый тип клетчатки, которая особенно эффективна для снижения уровня холестерина, поскольку присоединяется к липопротеинам низкой плотности (ЛПНП) в пищеварительном тракте и помогает вывести их из организма вместе с калом. NHS рекомендует овес и ячмень в качестве полезных для контроля холестерина продуктов.