Высокий холестерин: три продукта на завтрак эффективно снижают его уровень

Одним из лучших продуктов на завтрак, помогающих снизить высокий уровень холестерина, является овсянка из цельного зерна.

Следующие три продукта британские специалисты рекомендуют есть на завтрак в рамках здорового сбалансированного питания.

Хлеб из непросеянной муки или цельнозерновой. Для людей с высоким уровнем холестерина этот сорт хлеба является предпочтительным (по сравнению с белым). В таком продукте содержится много пищевых волокон, то есть, клетчатки. По мнению экспертов, взрослые должны стремиться к потреблению не менее 30 граммов клетчатки ежедневно, она препятствует активному усвоению холестерина кишечником, зато способствует его выведению со стулом.

Цельнозерновые крупы или отруби. Они также являются богатым источником клетчатки и потому эффективно помогают снижать его уровень. Чтобы добиться уменьшения концентрации «плохого» холестерина ЛПНП, полезно употреблять от 5 до 10 граммов или более растворимой клетчатки в день.

Овес. Овсяное зерно содержит растворимый тип клетчатки, которая особенно эффективна для снижения уровня холестерина, поскольку присоединяется к липопротеинам низкой плотности (ЛПНП) в пищеварительном тракте и помогает вывести их из организма вместе с калом. NHS рекомендует овес и ячмень в качестве полезных для контроля холестерина продуктов.
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