Эффективные способы разжижения крови без таблеток

В пандемию коронавируса проблема тромбоза вышла на первый план. Тромбы вызывают инфаркты и инсульты и могут стать причиной смерти. MedikForum.ru разбирался, можно ли избежать тромбоза и сделать кровь менее густой без лекарств.Почему образуется тромбТромб спасает нас от потери крови. Без него кровь из раны просто вытекла бы. Но у этого процесса есть обратная сторона. Основная причина их возникновения — застой крови, возникающий из-за травмы или сидячего (стоячего) образа жизни. Застой может быть вызван сердечной недостаточностью или растущей раковой опухолью, пережимающей сосуды.В группу риска входят беременные, люди с ожирением, пациенты с сахарными диабетом, сердечники, курильщики, женщины, принимающие оральные контрацептивы.Обычно врач выписывает антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Самостоятельно их принимать нельзя — может возникнуть внутреннее кровотечение.Как разжижать кровь без лекарствВода. Элементарное и действенное средство. Полтора-два литра воды в сутки спасут положение, если нет противопоказаний. Иногда можно услышать, что «я и так много пью», речь может идти о чае, кофе и даже супе. Так вот - нужна именно чистая вода комнатной температуры, остальное не считается.Еда. К способствующим разжижению крови продуктам относятся: имбирь, корица, сельдерей, чеснок, лук, свекла, огурцы, помидоры, семечки, кешью, миндаль, шоколад (горький), какао, вишня, клубника, цитрусовые, яблоки и др.Физнагрузки. Достаточно больше ходить в умеренном темпе. Все виды кардионагрузок будут хороши.Отказ от вредных привычек.Какие продукты и привычки сгущают кровьПродукты. Все соленое; жирное мясо; сало; сливочное масло; сливки; сыры; субпродукты; бананы; грецкие орехи; белый хлеб. Потребление этих продуктов стоит ограничивать. Особенно нужно быть осторожным с фастфудом, в нем много сахаров и очень много некачественных жиров.Курение. Под действием никотина нарушается кровообращение, происходит спазм сосудов, в сосудах образуются бляшки, изменяется вязкость крови, что ведет к образованию тромбов.Лекарства. Негативно сказывается на составе крови длительный прием лекарств: мочегонные средства, гормоны, оральные контрацептивы.Как понять, что у меня густая кровьПо внешнему виду крови нельзя сказать, густая она или нет. Это можно определить только с помощью общего анализа крови (ОАК) и коагулограммы.Признаки густой кровисухость во рту;быстрая утомляемость;частая сонливость;рассеянность;слабость;депрессивное состояние;артериальная гипертензия;головные боли;тяжесть в ногах;постоянно холодные ноги и руки;онемение и покалывание;узелки на венах.Как понять, что у вас могут быть тромбы?Отек. Характерный признак - «раздувает» одну руку или ногу.Внезапные боли, например, в икроножной мышце.Судороги.Изменения цвета кожи. Кожа краснеет, синеет или резко бледнеет, становится глянцевой.Изменение температуры. Кожа становится горячей и чешется.