Эффективные способы разжижения крови без таблеток
Почему образуется тромб
Тромб спасает нас от потери крови. Без него кровь из раны просто вытекла бы. Но у этого процесса есть обратная сторона. Основная причина их возникновения — застой крови, возникающий из-за травмы или сидячего (стоячего) образа жизни. Застой может быть вызван сердечной недостаточностью или растущей раковой опухолью, пережимающей сосуды.
В группу риска входят беременные, люди с ожирением, пациенты с сахарными диабетом, сердечники, курильщики, женщины, принимающие оральные контрацептивы.
Обычно врач выписывает антикоагулянты — препараты, разжижающие кровь. Самостоятельно их принимать нельзя — может возникнуть внутреннее кровотечение.
Как разжижать кровь без лекарств
Вода. Элементарное и действенное средство. Полтора-два литра воды в сутки спасут положение, если нет противопоказаний. Иногда можно услышать, что «я и так много пью», речь может идти о чае, кофе и даже супе. Так вот - нужна именно чистая вода комнатной температуры, остальное не считается.
Еда. К способствующим разжижению крови продуктам относятся: имбирь, корица, сельдерей, чеснок, лук, свекла, огурцы, помидоры, семечки, кешью, миндаль, шоколад (горький), какао, вишня, клубника, цитрусовые, яблоки и др.
Физнагрузки. Достаточно больше ходить в умеренном темпе. Все виды кардионагрузок будут хороши.
Отказ от вредных привычек.
Какие продукты и привычки сгущают кровь
Продукты. Все соленое; жирное мясо; сало; сливочное масло; сливки; сыры; субпродукты; бананы; грецкие орехи; белый хлеб. Потребление этих продуктов стоит ограничивать. Особенно нужно быть осторожным с фастфудом, в нем много сахаров и очень много некачественных жиров.
Курение. Под действием никотина нарушается кровообращение, происходит спазм сосудов, в сосудах образуются бляшки, изменяется вязкость крови, что ведет к образованию тромбов.
Лекарства. Негативно сказывается на составе крови длительный прием лекарств: мочегонные средства, гормоны, оральные контрацептивы.
Как понять, что у меня густая кровь
По внешнему виду крови нельзя сказать, густая она или нет. Это можно определить только с помощью общего анализа крови (ОАК) и коагулограммы.
Признаки густой крови
сухость во рту;
быстрая утомляемость;
частая сонливость;
рассеянность;
слабость;
депрессивное состояние;
артериальная гипертензия;
головные боли;
тяжесть в ногах;
постоянно холодные ноги и руки;
онемение и покалывание;
узелки на венах.
Как понять, что у вас могут быть тромбы?
Отек. Характерный признак - «раздувает» одну руку или ногу.
Внезапные боли, например, в икроножной мышце.
Судороги.
Изменения цвета кожи. Кожа краснеет, синеет или резко бледнеет, становится глянцевой.
Изменение температуры. Кожа становится горячей и чешется.
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