Планирование для новичков: психолог рассказала, как следовать намеченным целям
Специалист пояснила: первое, что необходимо сделать — приучить себя к планированию.
«Начните хоть как-то. Первое дело для новичка — установить саму привычку к планированию и через эту практику исследовать себя и свою жизнь. Для привычки важно многократное повторение и понятные места в вашем дне. То есть, будьте готовы заглядывать реально часто — не важно куда (трелло, хабитика, буллет джорнал, заметки в телефоне, просто клочки бумажек)», — рекомендует она.
Для того, чтобы действительно следовать намеченным планам, а не просто размещать их в планере, эксперт предложила следовать несложным правилам.
1. Намечать небольшое количество задач на день. При правильном подходе должно возникнуть ощущение «маловато будет».
2. Быть готовым к разочарованиям и недовольству подобранной системой.
3. Снизить ожидания: не следует рассчитывать на то, что успеваться будет все и в идеальном варианте исполнения. Это обеспечит удовлетворенность даже от мелких дел.
4. Вести учет наблюдений за своими планами: насколько хорошо развиты навыки для тех или иных дел, какие локации и условия не способствуют воплощению планов в жизнь, а в какой обстановке проще всего реализовать намеченные цели.
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