Планирование для новичков: психолог рассказала, как следовать намеченным целям

Психолог Татьяна Павлова рассказала, как правильно планировать важные дела.Специалист пояснила: первое, что необходимо сделать — приучить себя к планированию.«Начните хоть как-то. Первое дело для новичка — установить саму привычку к планированию и через эту практику исследовать себя и свою жизнь. Для привычки важно многократное повторение и понятные места в вашем дне. То есть, будьте готовы заглядывать реально часто — не важно куда (трелло, хабитика, буллет джорнал, заметки в телефоне, просто клочки бумажек)», — рекомендует она.Для того, чтобы действительно следовать намеченным планам, а не просто размещать их в планере, эксперт предложила следовать несложным правилам.1. Намечать небольшое количество задач на день. При правильном подходе должно возникнуть ощущение «маловато будет».2. Быть готовым к разочарованиям и недовольству подобранной системой.3. Снизить ожидания: не следует рассчитывать на то, что успеваться будет все и в идеальном варианте исполнения. Это обеспечит удовлетворенность даже от мелких дел.4. Вести учет наблюдений за своими планами: насколько хорошо развиты навыки для тех или иных дел, какие локации и условия не способствуют воплощению планов в жизнь, а в какой обстановке проще всего реализовать намеченные цели.