Названы 5 продуктов, которые могут нарушать работу головного мозга

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Специалисты рассказали о влиянии питания на работу головного мозга. Выяснилось, что отказ от ряда продуктов может поспособствовать улучшению памяти и снижению риска развития старческого слабоумия.В своих материалах исследователи основывались на выводах психиатра из медицинской школы Гарварда. Психиатру Уме Найду удалось выделить 5 продуктов, отказ от которых может помочь сохранить здоровье мозга.Психиатр рекомендует исключить из рациона продукты с высоким количеством сахара. Глюкоза, несомненно, играет важную роль в работе головного мозга, однако избыток этого вещества может привести к уменьшению пластичности гиппокампа и снижению памяти.Также советуется снизить количество потребления жареной пищи. Благодаря исследованиям удалось выявить связь между состоянием мозга и потреблением жареной пищи. Выяснилось, что такая еда может привести к развитию депрессивных расстройств и имеет отрицательное влияние на умственную деятельность.Найду рекомендует уменьшить и потребление крахмала и углеводов. Продукты с содержанием этих веществ могут привести к депрессивным расстройствам. Также они влияют на способность мозга перерабатывать глюкозу.Еще следует отказаться от курения и употребление алкогольных напитков. И избегать продуктов с консервантами.