Названы 5 продуктов, которые могут нарушать работу головного мозга
В своих материалах исследователи основывались на выводах психиатра из медицинской школы Гарварда. Психиатру Уме Найду удалось выделить 5 продуктов, отказ от которых может помочь сохранить здоровье мозга.
Психиатр рекомендует исключить из рациона продукты с высоким количеством сахара. Глюкоза, несомненно, играет важную роль в работе головного мозга, однако избыток этого вещества может привести к уменьшению пластичности гиппокампа и снижению памяти.
Также советуется снизить количество потребления жареной пищи. Благодаря исследованиям удалось выявить связь между состоянием мозга и потреблением жареной пищи. Выяснилось, что такая еда может привести к развитию депрессивных расстройств и имеет отрицательное влияние на умственную деятельность.
Найду рекомендует уменьшить и потребление крахмала и углеводов. Продукты с содержанием этих веществ могут привести к депрессивным расстройствам. Также они влияют на способность мозга перерабатывать глюкозу.
Еще следует отказаться от курения и употребление алкогольных напитков. И избегать продуктов с консервантами.
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