Названы продукты, которые могут продлить жизнь до ста лет

Специалисты назвали ряд продуктов, которые могут помочь продлить жизнь до ста лет. Согласно словам Дэна Бюттнера, существует 10 продуктов, которые помогут продлить жизнь. Среди них: чечевица, соя, горох, нут, черная фасоль. Эти продукты могут не только принести пользу для здоровья, но и увеличить продолжительность жизни.

Данное открытие было сделано после того, как исследователь начал поиск секретов долголетия. Исследования охватили «голубые зоны», в которых проживает наибольшее количество долгожителей.

Специалист рассказал о том, как влияют бобовые на долголетие. Он провел исследование, в котором изучил людей старше 70 лет. Оказалось, что все они в основном питались продуктами, которые принадлежат к семейству бобовых. Одни употребляли фасоль и горох с помидорами, чаем из расторопши и вином, другие предпочитали сочетании фасоли, лосося и авокадо.

Выяснилось, что каждые две ложки фасоли снижают риск гибели на 8%. также выяснилось, что раковины черной фасоли содержат в 40 раз больше антиоксидантов, чем раковины белой фасоли. Многие из этих веществ способствуют снижению риска образования кардиоваскулярных осложнений. Например, инфарктов.
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