Названы продукты, которые могут продлить жизнь до ста лет
Данное открытие было сделано после того, как исследователь начал поиск секретов долголетия. Исследования охватили «голубые зоны», в которых проживает наибольшее количество долгожителей.
Специалист рассказал о том, как влияют бобовые на долголетие. Он провел исследование, в котором изучил людей старше 70 лет. Оказалось, что все они в основном питались продуктами, которые принадлежат к семейству бобовых. Одни употребляли фасоль и горох с помидорами, чаем из расторопши и вином, другие предпочитали сочетании фасоли, лосося и авокадо.
Выяснилось, что каждые две ложки фасоли снижают риск гибели на 8%. также выяснилось, что раковины черной фасоли содержат в 40 раз больше антиоксидантов, чем раковины белой фасоли. Многие из этих веществ способствуют снижению риска образования кардиоваскулярных осложнений. Например, инфарктов.
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