Лор-врач Зайцев рассказал о способах закаливания

Наступившие морозы, как рассказал лор-врач Владимир Зайцев, можно использовать для начала закаливания. А вот сразу нырять в прорубь без подготовки ни в коем случае нельзя.Специалист пояснил, что для организма полезна гипотермия. Способность комфортно переносить пониженную температуру положительно отражается на здоровье сердечно-сосудистой системы, на работе головного мозга и на иммунитете в целом.Он отметил что нужно четко осознавать необходимость закаливания и саму специфику этого процесса. «Потому что это будет длинный пожизненный путь — человек принимает для себя новые реалии, новые условия жизни. Не так: «Раз мороз –15?С — буду закаливаться, если на улице плюс — не буду», - приводит слова Зайцева издание «Слово и Дело».Очень важно при этой процедуре избежать заболеваний. Поэтому руки, ноги, голова должны быть всегда в тепле. Связано это с тем, что на морозе кровь оттекает от периферии к центру, поэтому эти части тела нуждаются в дополнительной защите.Основная идея закаливания поэтому состоит в постепенном понижении температуры всего тела, а не в том, чтобы побегать по снегу босиком или искупаться в проруби в мороз. Начать же можно с обычного и доступного контрастного душа. Также можно понизить температуру в доме и регулярно проветривать комнаты. Еще одним вариантом является переход на более легкую одежду, но при этом нужно не забывать, что действовать следует очень осторожно. Хорошо себя в этом плане проявляет прогулка в парке, а также катание на лыжах.Фактически же закаливание является образом жизни. Но при этом врач напомнил, что необходимо отталкиваться от своего здоровья и принимать во внимание имеющиеся заболевания, чтобы вместо пользы не нанести организму вред.